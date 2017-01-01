NELİPİDE, feranchising büyüyor

Cevdet ve Nurettin Aktaş kardeşlerin 1981 yılılnda Ordu’da küçük bir işletme olarak başlattıkları girişim Nelipide, bugün ikinci kuşak Tamer ve Samet Aktaş kardeşler ile İstanbul’da büyüyor. 2007 yılından itibaren bayrağı devralan ikinci kuşak, restoran alanında büyümek için ‘Nelipide Gurme’ markasını, fastfood alanında büyümek için ise ‘Pideor’ markasını oluşturdu. Nelipide’nin kuruluş öyküsünü “1981 yemeyi, içmeyi hatta daha önce ağırlamayı yani misafiri çok sevmekle başladı hikayemiz.” şeklinde özetleyen Tamer Aktaş, “Biz bu isteğimizle günde 4.000 mutlu misafir sayısını katlamak, başarımızı ve yemekten zevk aldığımız tatları paylaşmak için İstanbul’dan başlayan yolculuğumuzu sadece Türkiye’ye değil tüm dünya da lezzete, güzel yemeklere değer veren, önemseyen herkesle paylaşmak için yoldayız” şeklinde amaçladıklarını Ekovitrin’den Şeref Özata ve Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.



NELİPİDE’DE, BAYRAĞI İKİNCİ KUŞAK DEVRALDI

Kuruluş öykünüzü sizden dinleyebilir miyiz?

1981 yılında Cevdet ve Nurettin Aktaş kardeşlerin Ordu’da sekiz masalı küçük bir işletme olarak başlattıkları girişim Nelipide, bugün ikinci kuşak ile yani bizlerle büyüyor. 2007 yılından itibaren bayrağı devraldık. Restoran alanında büyümek için ‘Nelipide Gurme’ markasını, fastfood alanında büyümek için ise ‘Pideor’ markasını oluşturduk. Bunun yanı sıra evlerde de pide tüketimine yönelik dondurulmuş olarak marketlere üretim yaparak ‘Aktaşlar Pide” markasını hayata geçirdik. Ordu’da 4 bin merekare kapalı alan içinde günlük 200 bin adet dondurulmuş pide üretimi yapan fabrikayı kurduk. Ürünlerimiz Türkiye’nin birçok zincir marketinde raflarda yerini aldı.



KARADENİZ’İN DOĞAL ORTAMINDA YETİŞMİŞ ÜRÜNLER

Ürün çeşitliliğiniz nelerdir? Yelpazenizden bahsedebilir misiniz?

Ürün çeşitlerimiz içerisinde Ordu’nun yöresel çıtır pidesi, Ordu’nun doğal kahvaltısı, et, tavuk ve yöresel yemekler bulunuyor. Nelipide Gurme olarak bütün malzemelerimiz Ordu’daki 4 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikamızdan Karadeniz’in doğal ortamında yetişmiş ürünlerden seçilerek taze olarak tedarik ediliyor. Ordu’dan taze olarak gelen malzemelerimiz ile yerinde üretim yapıyoruz. “Şu anda işletmemizde Ordu’da 470 kişi çalışıyor. Hedefimiz 2017 yılında en büyük 1000 firma arasında ilk 700’lerde yer almaktır.”



TOPLAM ALTI ŞUBE İLE FAALİYET GÖSTERİYORUZ

Şu an mevcut kaç şubeniz var?

Ordu’da Güzelyalı, Durugöl ve Çarşı olmak üzere toplam üç şubeyle hizmet veriyoruz. Nelipide Gurme olarak İstanbul’da Bağdat Caddesi, Ataşehir ve Beylikdüzü’nde de üç şubemiz mevcut. Böylece şirketimiz toplam altı şube ile faaliyet gösteriyor.



İLK 20 ŞUBEYE İNDİRİM

Franchising ile büyüme hedefliyorsunuz. Yatırımcılarda aradığınız özellikler nelerdir? 2017 hedefleriniz neler?

Nelipide Gurme olarak, 2018 yılı sonuna kadar 20 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Markamız franchise vererek büyüyecek. Şehrin ulaşımı kolay merkezleri şubeler için tercih nedeni. Otopark yeri, açık sigara içilebilir bahçesi olan, minimum 250 metrekarelik alanlar şubeler için uygun yerler olarak ifade ediliyor. Bizim tercihlerimiz ve koşullarımızda bu şekilde. Şu anda işletmemizde Ordu’da 470 kişi çalışıyor. Hedefimiz 2017 yılında en büyük 1000 firma arasında ilk 700’lerde yer almaktır. Yine 2017 yılı içinde Batı Trakya’da Yunanistan Kavala bölgesinde işletme kurarak dondurulmuş pide ve yöresel yemek çeşitlerimizi Avrupa’daki tüm zincir marketlerin raflarında yer almasını sağlamayı hedefliyoruz.



