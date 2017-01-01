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“KÜRESEL MARKA GÜCÜMÜZÜ DAHA DA ARTIRACAĞIZ.“

01 Ocak 2017 Pazar 14:32
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Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız: “400 milyon euro yatırımla giriş yaptığımız Rusya’da büyümeye devam edeceğiz.”

'KÜRESEL MARKA GÜCÜMÜZÜ DAHA DA ARTIRACAĞIZ.'
Kastamonu Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yonga levha, MDF, laminat parke, kapı paneli, parlak levha, mutfak ve banyo tezgâhları ve bunlarla ilgili muhtelif katma değerli ürünler üretiyor. Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, 1969 yılında İstanbul’da kuruldu ve ilk tesisini 1971 yılında Kastamonu'da faaliyete geçirdi. Yurt içinde Kastamonu ve Gebze'de MDF ve yonga levha, Balıkesir, Samsun ve Tarsus'ta yonga levha, Adana'da MDF; Yurt dışında ise Romanya'da kapı paneli ve yonga levha, Bosna Hersek'te kraft kâğıt, Bulgaristan'da yonga levha ve Rusya'da MDF olmak üzere toplamda 5 ülkede, 10 lokasyonda 15 fabrikada üretim yapılıyor. Yıllık 5 milyon m3 ağaç bazlı panel üretim kapasitesiyle sektöründe Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 7’inci sırada yer alan Kastamonu Entegre, bugün yaklaşık 5 bin 500 çalışanı ile imalattaki gücü, bilgisi ve tecrübesiyle, Amerika’dan Çin’e 93 ülkeye yaptığı ihracatla her yıl açık ara sektör birincisi. Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Ağaç Bazlı Panel sektöründe Türkiye'nin ve Kastamonu Entegre'nin konumu, sürdürülebilir büyüme ve çevre, ürün çeşitliliği, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı beklentileri konularıyla ilgili Ekovitrin'e açıklamalarda bulundu.


Söyleşinin devamı...
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