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İSVİÇRE’DE ÖDÜLLÜ BİR ÜNİVERSİTE: ABMS

01 Ocak 2017 Pazar 13:51
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Dr. Habib Al Souleiman, tarafından İsviçre’nin Zürih kentinde kurulan ABMS Açık Üniversitesine çifte ödül verildi. ABMS Üniversitesi MNAA Organizasyon tarafından “2016 Müşteri Memnuniyet Ödülüne” layık görülürken, okulun kurucu rektörü Dr. Habib Souleiman ise “2016 En İyi İş Lideri” seçildi.

İSVİÇRE'DE ÖDÜLLÜ BİR ÜNİVERSİTE: ABMS
Arap Kökenlı İsvıçre vatandaşı Dr. Habıb Al Soulıeman, Zürih şehrinde İsviçre ABMS Açık Üniversitesi’ni kurdu. ABMS Edication Group, İsviçre’de sanal eğitime başlayan ilk kuruluş ünvanını kazandı. Eğitimde İsveç Federal Fikri Mülkiyet Hakları Enstitüsü tarafından tescil edilmiş bir marka olan İsviçre AMBS Açık Üniversitesi, MENAA Organizasyon tarafından “2016 Müşteri Memnuniyeti Ödülüne” layık görülürken üniversitenin kurucu rektörü Dr. Habib Al Soulieman da “2016’nın En İyi İş Lideri Ödülünü” aldı. MENAA Ödülleri, “Liderlik & Yönetim Enstitüsü”, “City & Guilds Group” ve “Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi”nin ortaklığında “MENAA Organizasyon” tarafından veriliyor. Her yıl, tüm dünyadan yaklaşık 50 En İyi İş Lideri bu ödülü alırken, en üst 20 örgüt de “Müşteri Memnuniyeti” ödülü veriliyor. Ekovitrin, çift ödül sahibi AMBS Üniversitesi’nin kısa sürede elde ettiği başarıyı ve üniversitenin faaliyetlerini konuşmak üzere Kurucu Rektör Dr. Habib Al Soulieman ile bir röportaj gerçekleştirdi.


Söyleşinin devamı...
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