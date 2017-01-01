İAÜ Müzik Kulübü öğrencilerinden 15 Temmuz şehitlerine klip

“İAÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 15 TEMMUZ’A ÖZEL KLİP”

Böyle bir proje hazırlamak nereden aklınıza geldi?

Tamamen öğrencilerin hazırlamış oldukları klip geçtiğimiz günlerde bir basın lansmanı ile tanıtıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Müzik Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan 15 Temmuz "a özel klip ile çekimlerine öğrencilerin ilgisi gerçekten çok yüksekti. Ayrıca videoyu yayınladık orada da videoyu izlettiğimizde izleyenlerden aldığımız tepkiler bizi çok mutlu etti. Biz bu projeye, 15 Temmuz’da oluşan birlik beraberlik ruhu ve fikrini devam ettirebilmek için başladık. Bu projede sadece öğrenciler ve müzik kulübü öğrencileri yer alıyor ve bu öğrencilerimizin hepsi farklı siyasi görüşlerden farklı dilden farklı dinden farklı ırktan arkadaşlarımız. Müziğin birleştirici gücünü bu projede kullanarak 15 Temmuz gecesi o özel olan ruhun devamını sağlamak için yaptık. Aynı zamanda da şehitlerimizi anmak, 15 Temmuz gecesini unutturmamak için yaptık. Çünkü gerçekten ülkemiz için vatanımız için dönüm noktası olan bir gece.



“BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR ÇOK MUTLU OLDUK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Konferans salonunda gerçekleşen lansmana konuşmacı olarak kimler katıldı ve neler konuşuldu?

Lansmanımızda okulumuzun Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, okulumuz rektörü Yadigar İzmirli, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, gazeteci yazar Nedret Ersaner, konsoloslar ve milletvekilleri daha sonra kaymakamlar, belediye başkanları gibi protokol katıldı. Bizi yalnız bırakmadılar çok mutlu olduk. Bölgeyle alakalı ve 15 Temmuzla alakalı çok aydınlatıcı konuştular bizimle.



“15 TEMMUZ İLE ALAKALI BİZİMLE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTILAR”

Projeniz hakkında katılımcıların tepkileri nasıl oldu?

Tepkiler çok güzeldi. Program akışında Egemen Bağış’ın Mehdi Eker’in konuşmaları yer aldı. Konuşmalarında projeyle alakalı ekibimiz ve müzik kulübüyle alakalı çok güzel ve olumlu kelimeler sarf ettiler. Ayrıca 15 Temmuz gecesiyle alakalı çok aydınlatıcı konuştular. Aynı zamanda okulumuz müzik kulübü öğrencisi Politika Diplomasi Kulübü Başkanı Burak Kulalı’nın moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirdik. Bu panelde de Nedret Ersanel ve Şenol Göka 15 Temmuz ile alakalı bizimle bilgilerini paylaştılar. O gece neler yaşadılar ve proje ile alakalı neler hissettiler, duyguları neydi bunları bizlerle paylaştılar. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı.



“BİZLERİ DE ETİKETLEMEYİ UNUTMASINLAR”

15 Temmuz şehitleri için çal projesindeki klip sosyal medyada çok ilgi gördü…

Benim için sosyal medyada ki ilgisi tıklanma sayısı çok fazla önemli değil. Ama beklediğimizden daha iyi bir şekilde ilerledi. Hiç tahmin edemeyeceğim yerlerde videonun belli başlı kısımlarını görüyorum. Buradan da paylaşan arkadaşlara selam olsun bizleri de etiketlemeyi unutmasınlar ki merak eden arkadaşlarımız bizi sosyal medyada arayıp videonun tamamını izleyebilsinler.



“TRT’NİN TÜM RADYOLARINDA VE TRT HABER’DE YAYINLANDI”



Hazırlamış olduğunuz proje TRT’de de yayınlandı bunun için ne söyleyeceksiniz?

Videonun tanıtım lansmanında videoyu izlettikten sonra Şenol Bey talimat vermiş videonun kendisine gönderilmesi istenmiş. TRT’nin tüm radyolarında yayınlanmaya başlamış. Daha sonra TRT Haber’de haber olarak yayınlandı. Bu yaşadıklarımız bizi çok mutlu etti bize destek veren ve bizimle yola çıkan emek veren herkese teşekkür ediyoruz.



“GENÇLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”



Klibin son halini izlediğinizde neler hissettiniz?

Klibi ben de herkes gibi gözyaşlarıyla izledim. Öğrencilerimiz o mel’un geceyi, kayıplarımızı, acılarımızı ve umutlarımızı son derece başarılı bir biçimde yansıtmışlar. Böyle başarılı ve yetenekli öğrencilerimiz olduğu için büyük bir kıvanç duydum. 15 Temmuz gecesi yaşanan o hain darbe girişiminin asla unutulmaması gerekiyor. Çünkü o gece asıl amaçlanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılmasıydı. Gençlerimiz önce tankların önünde durarak bu ihaneti durdurdular, şimdi de 15 Temmuz şehitlerini, vücuda getirdikleri bu eserle anıtlaştırdılar. Biliyorsunuz yurdun çeşitli yörelerinde 15 Temmuz şehitlerimiz için anıt çalışmaları yapılıyor. Ancak bence İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri herkesten önce en güzel anıtı diktiler şehitlerimiz için. Sizin aracılığınızla bu projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi bir kez daha tek tek tebrik ediyorum.



TÜRK HALKI NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NÜ HAK ETTİ



İstanbul Aydın Üniversitesi olarak bu klipten çok daha fazlasını yaptınız değil mi?

Elbette. Üniversite olarak hain darbe girişimi gecesinden başlayarak etkin bir mücadele sergiledik. 15 Temmuz gecesi protestolara ve yürüyüşlere iştirak ettik. Daha sonra başlatılan demokrasi nöbetlerinde akademik ve öğrenci kadromuzla yer aldık. Bir süre önce ise tüm Türk halkını bu demokratik tavrı nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermek amacıyla girişimlerimize başladık. Dosyamız tekamül etmek üzere. Türk halkının demokrasisine cumhuriyetine devletine ve vatanına sahip çıkmak için gösterdiği bu cesur duruşun Nobel Barış Ödülü’yle taçlanacağına ben bütün kalbimle inanıyorum.



DÜNYAYLA REKABET EDECEK NOKTADA OLMALIYIZ



Bu konuda bundan sonra ne yapmak gerekiyor sizce?

Geçtiğimiz günlerde “Türkiye’yi ne zaman rahat bırakacaklar” gibi bir soruyla karşılaştım. Maalesef Türkiye’yi, Anadolu’yu kıyamete kadar rahat bırakmayacaklar. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in de dediği gibi yedi düvel birleşmiş, Türkiye’ye hücum ediyor. Her türlü terörle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ancak Türk milletini yıkamayacak, yıldıramayacaklar. Peki, bu düşmanca saldırıları nasıl bertaraf edeceğiz? Bunun için hem bilimsel olarak, hem teknik, olarak, hem eğitim olarak, teknolojik olarak, bilişim olarak kültür ve sanat alanında, dünya ile rekabet edebilecek bir düzeye gelmek zorundayız. Bütün donanımlarımızı, parametrelerimizi ona göre oluşturmak zorundayız. Burada da çözüm sevgili gençlerimizde. Gördüğünüz gibi onlar da boş durmuyorlar. Bizler de bu yolda her zaman onların yanındayız. Öğrencilerimiz bu projeyi getirdiklerinde bunun büyük bir tanıtım organizasyonuyla lanse edilmesi gerektiğini düşündük. Sayın Bakanlarımızın, sayın TRT Genel Müdürümüzün katılımıyla çok başarılı bir lansman organize ettik. Şimdi klip TRT kanallarında dönüyor. İnanıyorum ki bu eser, buna benzer projeler geliştirmek yolunda hevesli gençlerimizin de önünü açacak.