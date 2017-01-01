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Honda’dan CES 2017’de “mobilite ekosistemi işbirliği”

01 Ocak 2017 Pazar 17:36
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Teknolojik alanda yatırım yapmaya devam eden Honda, tüketici elektroniği sektörünün kalbinin attığı dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES 2017’ye gelişmiş teknolojileriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Honda'dan CES 2017'de 'mobilite ekosistemi işbirliği”
Yapay zeka, robot ve big-data gibi günümüzün başlıca teknolojik kavram ve yaklaşımlarını harmanlayarak bütünsel bir mobilite deneyimine dönüştürecek olan Honda, Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan CES 2017’de öncülük ettiği “Mobilite Ekosistemi İşbirliği”ni de konuşacak. Honda, mobilite deneyimini yeniden tanımlayan geleceğin teknolojilerini interaktif ve deneyimsel bir konseptle fuar ziyaretçileriyle buluşturacak. Ziyaretçiler trafik sıkışıklığını azaltma yollarının yanı sıra yeni araç içi bağlantı modları gibi insanların hayatlarını kolaylaştırma potansiyeli taşıyan teknolojileri keşfetme ve deneyimleme fırsatı bulacak. Honda’nın standında ayrıca sürücü ile etkileşimde yeni bir dönem başlatacak olan ve hisleri algılayabilen “emotion engine” adlı yapay zekaya sahip elektrikli araç konsepti NeuV da olacak.
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