Gürsel Baran : “ATO artık projelerle gündeme gelecek”

ATO’nun görevi henüz devralan yönetimi olarak, üyelerin kullanımı amacıyla düşük faizli kredi kullandırılması için bütçeden 100 milyon lira kaynak ayırıldığı müjdesini verdi. Baran, “Bu 100 milyon lira sayesinde yaklaşık 20.000 üyemize 1 milyar lira düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlayacağız. Üyelerimiz her geçen gün artan bir şekilde ATO’yu yanlarında görecek inşallah. Üyemizden gelen misli ile üyemize dönecek. Ankara kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi. Nefes Kredisi projesindeki öncülüğü için ATO meclis üyemiz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve katkı veren tüm oda ve borsa başkanlarına teşekkür eden Baran, “Bu projede TOBB 100 milyon TL, ATO 100 milyon TL, diğer 364 oda ve borsa da 300 milyon TL katkı sağlamıştır. ATO üzerine düşeni fazlası ile yapmıştır, yapmaya da devam edecektir” diye konuştu. ATO’nun kurumsal kimliğine zarar verecek girişimlerin karşısında olmak sorumlulukları bulunduğuna dikkat çeken Baran, “Türkiye ekonomik cephede taarruz altındadır. Kurdaki yapay artışın karşısında milletin duruşu, 15 Temmuz’daki duruşun devamı niteliğindedir ve bu alanda her birimizin üzerine düşün görevler vardır. Bizim boş işlerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Tüm vaktimizi, aklımızı, enerjimizi bu mücadeleye harcayacağız” dedi. Devletin tüm kurumları ile uyum içerisinde çalışacaklarının altını çizen Baran, “Bu ekonomik cephede üzerimize düşeni yapmak için iş başındayız. Adaylığımı açıklarken ifade etmiştim, tekrar ediyorum; aklını ve vicdanını başkalarının ipoteğine verenlerin devletimize ve milletimizin geleceğine nasıl kastettiği ve ihanetin boyutları tüm çıplaklığı ile 15 Temmuz’da görülmüştür. Bu hain girişimlerin devamı olarak ekonomik cephede yaşanan gelişmeler karşısında asil Türk milletinin ferdi olan bizlerin, hep beraber mücadele etme zarureti vardır“ diye konuştu.