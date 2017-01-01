Genç işadamlarından uluslararası alanda işbirliği

TÜRKIYE’NIN ULUSLARARASI ALANDAKI ÇALIŞ- MALARIYLA ÖN PLANA ÇIKAN SIVIL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TÜRKIYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞI’NIN (TÜGİAD)

Ankara Şubesi, Ekvator Büyükelçiliği ile işbirliği ve dostluk protokolü imzaladı. TÜGİAD Ankara Şube Parlamento İlişkiler Komisyonu öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmaların ilk meyvesi olan bu protokolle, Ekvator iş dünyası ile ilişkileri geliştirmek amaçlanıyor. TÜGİAD’ın, Türkiye ekonomisinin performansını, dış ticaret hacmini artırmak, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bunu çeşitli ülkelerle imzalanacak yeni işbirliği protokollerinin izleyeceği belirtiliyor. TÜGİAD Ankara Şube merkezinde gerçekleşen protokol imza törenine TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman, Ekvator Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas, TÜGİAD Parlamento İlişkiler Komisyonu Başkanı Begüm Akış, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Dernek üyeleri katıldı. İmza töreninde açış konuşmasını yapan PİK Başkanı Begüm Akış, Türkiye ekonomisi, TÜGİAD, “TÜGİAD Akademi” ve Dernek olarak uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalar hakkında bir sunum yaparak bilgi verdi, bu çalışmaların önemini dile getirdi. Akış, gerçekleştirdikleri işbirliğinden dolayı Ekvator Büyükelçiliği temsilcilerine teşekkür etti.



“EKVATOR KUTSANMIŞ ÜLKE, BİZ DE KUTSANMIŞ MİLLETİZ”

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman da, ülkeler arası işbirliğine ve TÜGİAD’ın bu konudaki öncü rolüne değindi. Bu kapsamda Ekvator ile işbirliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kahraman, “Ekvator Büyükelçiliği’nden gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum. Ekvator Ticaret Ataşeliği ile ticari bir anlaşma gerçekleştirdiğimiz için derneğimiz olarak çok mutluyuz” dedi. Kahraman, izleyen dönemde bundan sonraki çalışmaların neler olabileceğine yoğunlaşacaklarını belirterek, “Tüm üyelerimizi bu konuda aktif olarak bu alana yönlendireceğiz. Ekvator kutsanmış bir ülke, biz de kutsanmış bir milletiz. Bu ilişkilerimizi bir sözleşmeye dökerek anlaşmamızı sürekli hale getirmek istedik. Bizlerde ticaretteki gelişmeyi sağlamak istiyoruz” diye konuştu. TÜGİAD’ın amacının Türkiye ekonomisine katkı sağlamak olduğunun altını çizen Kahraman, şöyle konuştu: “Onlar bize biz de onlara emanetiz. Bizler size sizler de bize emanetsiniz. Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek isteyen, terör olaylarını insanlık suçu sayan ve Türkiye’nin sorunu olarak değil Dünya’nın sorunu olarak gören, bunu lanetleyen tüm ülkeler ile bizler dostluk yapmaya ve iş yapmaya hazırız. Bu protokollerini imzalayarak protokollerimizi imzalamaya da hazırız. TÜGİAD olarak bu anlaşmayı imzalamaktan dolayı da çok mutluyuz.”



TÜRK İŞADAMLARINA YATIRIM DAVETİ

Ekvator Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas da ülkesi hakkında geniş bir sunum yaparak, Türk iş adamlarını ülkelerinde yatırıma davet etti. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Navas, şunları söyledi: “Bizler Türkiye ile olan ticaret ve dostluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Dünya’da artık mesafelerin bir önemi yok. Gelişen teknoloji mesafeleri çok daha kısalttı. Ekvator ve Türkiye daha önce çok daha fazla işbirliği içerisindeydi. Halen Türkiye ile iyi işbirliği içerisindeyiz. Ekvatorun ekonomisi son 10 yılda yüzde 27 oranında büyüdü ve bunda Türkiye’de önemli ortaklarımızdan birisi. Orta seviye ekonomiye sahip Güney Amerika’da yükselişte olan bir ülkeyiz. İşsizlik oranı ülkemizde yüzde 5 seviyesinde ve eskisine göre daha zengin bir ülkeyiz. Ekvator ve Türkiye arasındaki işbirliğini artırmak istiyoruz. Son yıllarda Türkiye’den aldığımız ana hammadde demir çelik ürünleri. Biz de Türkiye’ye muz ihraç ediyoruz. Ayrıca Dünya’daki en büyük muz ithalatçısı ülkeyiz. Uluslararası piyasalardaki 100’e yakın yaptığımız anlaşma Ekvator’un tercih edilmesi için önemli bir sebep. Ekvator fırsatlar ülkesidir, tüm iş adamlarını ve Türk dostlarımızı ülkemize davet ediyoruz. Ayrıca 2016 yılında da Ekvator’da en çok yatırım yapan firma bir Türk firması. İki ülke arasındaki işbirliğini artırıp ülke ekonomilerine katkı sağlamak istiyoruz.”