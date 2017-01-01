Garenta’dan şubeleşme atağı

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, 2017’ye hızlı giriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile 7 gün 24 saat destek sağlayan Garenta’nın günlük araç kiralama markası GarentaDAY şubeleşme atağına başladı. Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden ve aynı zamanda öğrenci kentlerinden biri olan Eskişehir’de de şube açan GarentaDAY, müşterilerine daha yakın hizmet vermeyi hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, 2017 yılında şube sayılarını artırmaya devam edeceklerini söyledi. Bu noktada şehir şubelerine önem vereceklerinin altını çizen Maraş, GarentaDAY’in tamamı kendilerine ait kurumsal şubeleri ile büyümesini sürdüreceğini kaydetti.