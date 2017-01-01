Ekol’ün Paris sete tren hattına ödül

Ekol Lojistik, Avrupa’nın en önemli demiryolu operatörü VIIA ile işbirliği yaparak Sete Limanı’ndan Paris bölgesindeki Noisy-le-Sec’e haftada bir gün karşılıklı olarak hizmet veren seferlerini Ekim ayında devreye almıştı. Üç ay gibi kısa bir sürede de bu hat, Ekol ve VIIA’e Multimodal Operatör ödülünü getirdi. İzmir - Sete deniz bağlantısına ikinci bir Ro-Ro eklemeyi hedefleyen Ekol, demiryolu hizmet kapasitesini ve sıklığını da bu gelişmeye paralel olarak 2017’de artıracak. Ödüle ilişkin olarak Ekol Lojistik Taşımacılık Grubu Genel Müdürü Murat Boğ; “Paris – Sete hattı bizim için kilit önemde. Bu hat sayesinde hem Türkiye’yi hem de İran’ı Avrupa ile, Kuzeybatı Afrika bölgesini ise Paris ile daha iyi bir şekilde birbirine bağlayabiliriz. Bu ödüle layık görüldüğümüz için son derece mutlu ve gururluyuz. Bu ödül Ekol’ün intermodal çözüm geliştirme yönteminin doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. Önümüzdeki birkaç ay içinde Avrupa’da daha fazla tren hattı kurmayı planlıyoruz.”