Buka Sofa’da herkes kendi koltuğunu tasarlıyor

İster modern ister klasik tarzda tasarlanan koltuklar için koleksiyonda 500’den fazla kumaş / kılıf renk ve desen seçeneği bulunuyor. Evde en çok zaman geçirilen ve boyut olarak en çok yer kaplayan koltuklar ev dekorasyonunun vazgeçilmezleri arasında. Her bütçeye uygun, fonksiyonel, kolayca değişen ve rahatlığı ön planda tutan mobilyalar sunan Buka Sofa, kış aylarında evinizin keyfini çıkarmanız için geniş koltuk modelleri ve kanepe alternatifleri sunuyor. Birbirinden şık ve fonksiyonel çözümler sunan Buka Sofa, evin en önemli parçalarından koltuk ve kanepelere farklı bir boyut kazandırıyor. Farklı tarzlara göre seçenekler sunan Buka Sofa, altında saklama alanları olan kanepelerin yanı sıra yan kısımlarında sehpa ya da komodin olan koltuklara kadar birçok alternatifi aynı üründe birleştiriyor.