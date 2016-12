Borusan lojistik'den 100 milyon lira yatırım

T ürkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Borusan Lojistik, inovasyon ve dijital dönüşüm alanında ArGe çalışmaları ile vites büyütüyor. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile birlikte Borusan Lojistik’in ArGe departmanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “ArGe Merkezi” olarak onaylandı. Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen hedeflerinin Borusan Lojistik’in ortalama yüzde 20 olan büyüme hızını artırmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “2016 yılında 3 temel yatırıma odaklandık. Bunlardan biri Liman kapasitemizi artırma yatırımıydı. Projemizi Haziran ayı başında tamamladık. Bir diğer önemli yatırımımız Rüzgar Enerjisi Lojistiği alanında oldu. Proje taşımacılığında Türkiye ‘de ilk defa kullanılan yeni ekipmanlar için yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. En önemli yatırım alanımız ise; 2020 yılına kadar inovasyon ve ArGe alanlarındaki yol haritamızı çıkarmak ve planlamak oldu. Bu yatırımımızın ilk adımı ise ArGe Merkezi belgesini almak oldu .”



“BORUSAN LOJISTIK IÇIN 2017 ARGE’DE ATAK YILI OLACAK”

Borusan Lojistik olarak inovasyon ve dijital dönüşüm temelli ArGe çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, fark yaratan ve fayda sağlayan şirket yaklaşımı ile hareket ettiklerini; dijitalleşme ve ArGe merkezi çözümleriyle tüm iş yapış şekillerini ve bakış açılarını dönüştürerek hizmet sunduklarını kaydetti. “2011 yılı sonunda şu an yüzde 100 Borusan Lojistik şirketi olan Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA) nın temellerini Tekno Park’ta kurduğumuz ArGe Merkezi’mizde attık. Bu aynı zamanda Türk lojistik sektöründe de bir ilk oldu. İnovasyon ve ArGe faaliyetlerimiz 2016 yılında aldığımız ArGe Merkezi belgemiz ile hız kesmeden devam etti.” Dölen, inovatif yaklaşım ve ArGe çalışmalarıyla başarılı sonuçlar aldıklarını, KOBİ’lerle kamyoncu esnafını dijital platformda buluşturan eTA ve e – ticarette teslimatı kolaylaştırarak bütün tarafların kazandığı bir model yaratan Bukoli gibi iki önemli markayı tüketicinin hizmetine sunduklarını hatırlattı. İbrahim Dölen günümüzde teknolojinin, kârlı ve sürdürülebilir büyümenin ana motorlardan biri olduğunun altını çizdi: “Bundan sonra kamu teşviklerinin sağladığı kaynakları da devreye alarak çok daha güçlü ve hızlı adımlar atacağız. Bu sayede tüm iç süreçlerimizi dijitalleştirmeyi ve eş zamanlı olarak müşterilerimize yaşattığımız deneyimleri geliştirme ve mobilleştirme olanaklarını hızla geliştireceğiz. Simülasyon, büyük veri &optimizasyon, robotik çözümler, mobilleşme gibi başlıklar altında gerçekleştireceğimiz dijital projelerimiz ile müşterilerimize fayda sağlamaya ve sektörümüzde fark yaratarak öncü olmaya devam edeceğiz. ArGe ve inovasyon alanındaki yatırımlarımız bugüne kadar 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2017 yılında ArGe kadromuzda yüzde 25 artışa gidiyoruz. Borusan Teknoloji Geliştirme ve ArGe şirketimizin de desteği ile sürdüreceğimiz bu çalışmaların geleceğin Borusan Lojistik’ini yaratmada en büyük gücümüz olacağını biliyorum.”



“KAMUNUN DESTEĞI GÜÇ VERIYOR”

Borusan Teknoloji Geliştirme ve ArGe Genel Müdürü Dr. A. Murat Yıldırım ise Borusan’ın ArGe alanında, özellikle inovatif ürün ve hizmet geliştirme ile dijital dönüşüm konularında önüne çok ciddi ve iddialı hedefler koyduğunu belirterek bu noktada başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu yönetiminin destek ve teşviklerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Borusan ArGe olarak 2015 yılının başında kurulduklarını belirten Yıldırım, o zamandan bugüne hızla önemli mesafeler kat ettiklerini ifade etti: “2015 yılında birçok ilki gerçekleştirdik. İlk adım olarak şirketlerimizin Teknoloji Yetenek ve Yetkinlik Analizlerini tamamlayarak Teknolojik Yol Haritalarımızı oluşturduk. Böylelikle, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik teknoloji planlaması ile Borusan ArGe’nin çalışması gereken teknolojik çalışma alanlarını tespit ettik ve ArGe projelerimizi başlattık. Bu süre içinde aynı zamanda tüm Grup şirketlerinde ArGe altyapısının oluşturulması ve ArGe faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük etme hedefiyle, grubumuzda 3 yeni ArGe Merkezi’nin kuruluşu için düğmeye bastık. Bunlardan birincisi Lojistik ArGe Merkezi’ydi. İleri Malzeme Geliştirme ArGe Merkezi ile Tasarım ve Mühendislik ArGe Merkezi için de çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz noktada Borusan Lojistik ArGe Merkezi’mizin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olmasından mutluluk duyuyorum.” ARGE MERKEZI’NDE 49 ARAŞTIRMACI ÇALIŞIYOR Bugüne kadar birçok inovatif projeye imza atan Borusan Lojistik’in ArGe Merkezi’nde, şu anda çoğunluğu bilgisayar teknolojileri konusunda eğitim almış 49 araştırmacı çalışıyor. Borusan Lojistik ArGe Merkezi üniversiteler ve TUBİTAK gibi bilim kuruluşları yanı sıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşterileri ile ortak çalışmalar yürütüyor. Borusan Lojistik ayrıca Avrupa Birliği dahilinde ArGe sahibi lojistik firmalarının oluşturduğu ALICE (Alliance for Logistics Innovation Through Collaboration in Europe) teknoloji platformunun tek Türk üyesi. Bu platformun amacı, Avrupa lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreçleri için ArGe ve inovasyon stratejisinin geliştirilmesidir. Borusan Lojistik, üyeliğini gerçekleştirdiği bu platforma katılım sayesinde Avrupa’nın önde gelen kuruluşları ile teknolojik işbirlikleri oluşturarak gelecek teknolojilerin geliştirilmesinde söz sahibi olmayı hedefliyor.