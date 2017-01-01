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ARTAŞ İNŞAAT'TAN 40. YILINDA 5 YENİ PROJE

01 Ocak 2017 Pazar 14:36
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2016’da inşaatı devam eden 5 projeye 2017’de Avrupa Konutları markalı 5 yeni proje ekleniyor.

ARTAŞ İNŞAAT'TAN 40. YILINDA 5 YENİ PROJE
İnşaat sektörünün en köklü ve güvenilir firmalarından Artaş İnşaat 2017 yılını 5 yeni projeyle karşılıyor. İnşa çalışmaları devam eden 5 ve yeni yılda başlayacağı 5 yeni projesiyle yatırımlarına daha da ağırlık veren Artaş İnşaat, toplam 2 milyon 825 bin metrekare inşaat alanında çalışmalarını sürdürecek. Projelerin toplam satılabilir alanı ise 1 milyon 530 bin metrekareyi bulacak.

"2017 ARTAŞ İNŞAATIN 40. YILI"
Avrupa Konutları markalı projeleriyle konutta kalite ve güvenin markasını oluşturan Artaş İnşaat, 2016 yılında başladığı Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Office Ataşehir ve ortak girişimle geliştirilen Vadistanbul Park ve Vadipark Seyrentepe projeleriyle son derece aktif bir yılı geride bıraktı. 2016 yılında Avrupa Konutları Kale ve Avrupa Residence & Office Ataköy projelerini teslim eden ve ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul Bulvar etabının ofis teslimlerine başlayan Artaş İnşaat, 40. yılını kutlayacağı 2017'de inşaat sektöründeki yatırımlarına daha da ağırlık vererek 5 yeni projeyle karşılıyor. 2016 yılında Avrupa Konutları Kale ve Avrupa Residence & Office Ataköy projelerini teslim eden ve ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul Bulvar etabının ofis teslimlerine başlayan Artaş İnşaat, 2017 yılını inşaat sektöründeki yatırımlarına daha da ağırlık vererek 5 yeni projeyle karşılıyor.



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