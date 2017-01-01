ALADENİZ ile şehirde kalın, denizi hissedin…

AlaDeniz Hotel, İstanbul’da şehir içi imkanlarını sunan ve sahil kenarında olan nadir otellerden birisidir. Otel Büyükçekmece Marmara Denizi sahilinde, şehir içinde şehir yaşamının stresini unutturacak şekilde; renk seçiminden, yatak kalitesine kadar modern ve konforlu odaları ile misafirlerinin konforu ve huzuru için özenle butik otel konseptinde dekore edildi. İster iş, ister özel amaçlı seyahatlerde, hem şehir içinde olacağınız hem de rahatlatıcı deniz kıyısında konaklayabileceğiniz bir yer arıyorsanız; AlaDeniz Otel tam sizin için…



BÜYÜKÇEKMECE SAHIL VE KORDONBOYU KEYFI

Otelin geniş terasında kahvenizi yudumlarken, deniz manzarası ve gün batımının keyfini çıkarabilir, yemyeşil donatılmış sahilde martı ve dalga sesleri içinde dinlenebilirsiniz. Hemen yanı başındaki İstanbul’un mavi bayraklı Büyükçekmece plajında denizin tadını çıkarabilir, ya da Büyükçekmece’nin kafeterya, restorant, bar ve eğlence yerleri ile dolu Kordonboyu’nda boş zamanlarınızı dilediğiniz gibi geçirebilirsiniz. Akşamları Büyükçekmece sahilinin zengin balık restoranlarında taptaze deniz ürünlerini tercih edebilir ya da çevrenizdeki onlarca gurme restoranın sunduğu seçkin menüleri deneyebilirsiniz.



İŞ VE EĞITIM MERKEZLERININ YANIBAŞINDA

Istanbul’da iş yaşamının önemli merkezleri; TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi sadece 4 km, Kıraç ve Hadımköy’de bulunan Sanayi Bölgesi ve Fabrikalar Mevkii 5 ile 10 km yakınlıkta, IFM (CNR) Fuar Merkezi ve Istanbul Atatürk Havalimanı 24 km uzaklıkta. İstanbul Aydın Üniversitesi yeni kampüsü 500 metre yakınında. AlaDeniz Otel’den ayrıca, Beykent Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, Fatih Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Esenyurt Üniversitesi, gibi İstanbul’un önemli eğitim kurumlarına 10 ile 30 dakika arasında ulaşabilirsiniz.



EĞLENCE VE TURIZM IÇIN GELDIYSENIZ

AlaDeniz Hotel çevresinde ise keyifli vakit geçirecebileceğiniz İstanbul’un 6 adet büyük alışveriş merkezi bulunuyor. Atirus AVM, Pelican AVM, Istanbul Outlet AVM, Marmara Park AVM, Migros Beylikdüzü AVM, Torium AVM sadece 5 ile 10 dakika mesafede. Büyükçekmece’nin tarihi Mimarsinan köprüsü, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanların olduğu Sultanahmet, şehrin kalbi Taksim, AlaDeniz Otel’den kolayca ulaşılabilir.



ALADENIZ OTEL’E ULAŞIM

• İstanbul Atatürk Havalimanından geliyorsanız; Bakırköy’den kalkıp, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü E5 üzerinden geçen 76C otobüsleri ile Cengiz Topel durağında inerek bize ulaşaşabilirsiniz. Ya da Metrobüs hattını kullanarak, TUYAP durağında indikten sonra, Büyükçekmece minübüsleri ile bizlere ulaşabilirsiniz.

• Halkalı K.S.Süleyman Hastanesinden kalkan 142B nolu otobüs ile Bahçeşehir, Esenyurt, Beylikdüzü güzergahı üzerinden Büyükçekmece Lisesi durağında inerek otelimize ulaşabilirsiniz.

• Anadolu şehirlerinden geliyorsanız; Yeni seferleri başlayan Büyükçekmece- Mudanya Feribot hattını kullanarak otelimize kolayca ulaşabilirsiniz.

• İstanbul’un 2018 yılında açılacak Yeni 3. Havalimalımanı ise, yeni yapılacak metro hatları ile otelimize ulaşım sağlanacak.



OTEL HIZMETLERI;

• 24 saat resepsiyon

• 24 saat oda servisi

• Ücretsiz Wi-Fi

• Açık büfe kahvaltı

• Kafeterya hizmeti

• Deniz manzaralı teras

• Temizlik hizmeti

• Kuru temizleme ve çamaşır hizmeti

• 7/24 güvenlik ve kapalı devre kamera sistemi (cctv)



ODA ÖZELLIKLERI:

• Klima • Minibar buzdolabı

• Dahili telefon

• Düz ekran uydu TV

• Isıtma sistemi

• Özel banyo

• Ücretiz banyo malzemeleri

• Saç kurutma makinesi

• Su ısıtıcı