Akbank bu yıl 5 kez Türkıye’nin en iyisi oldu!

The Banker tarafından düzenlenen “Yılın Bankası Ödülleri” - “Bank of the Year Awards” sahiplerini buldu. Uluslararası bankacılık sektörünün büyük önem verdiği bu prestijli ödül töreninde Akbank, Türkiye’de Yılın Bankası oldu. Böylece Akbank, farklı finans yayınları tarafından bu yıl 5. kez Türkiye’deki en iyi banka unvanını almış oldu. Akbank bu yılbaşından itibaren Euromoney, Global Finance, EMEA Finance ve World Finance yayınlarından da “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülünü aldı. Akbank ayrıca bu yıl Türk bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Euromoney tarafından “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası” seçildi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Akbank olarak son yıllarda izlediğimiz doğru stratejilerle piyasadaki kuvvetli konumumuzu daha da pekiştirdik. Bilançomuzun güçlü yapısını korurken, daha likit ve hem vade hem de faiz riskinin daha az olduğu bir yapıya getirdik” dedi.