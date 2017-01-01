25 Yıldır milli ekonomi ve milli paramızla büyüyoruz!

EMIN ŞIRKETLER GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI EMIN ÜSTÜN,

”Dünya dolara endeksli çalışıyor. Dünya ekonomisi bir bakıma büyük devletlerin kontrolü altında. Ama gelişmekte olan ülkeler de kendi milli ekonomilerini kurmak için çalışma içerisindeler. Bu çalışmaları Türkiye olarak bizler de yapmaktayız. El, iş ve gönül birliği yaparak milli ekonomiyi daha canlı hale getirmek için gayret ediyoruz” kendi kurduğumuz Elbirliği sistemimiz ile 25 yıldır milli ekonomimiz için hizmet veriyoruz. Geride bıraktığımız 25 yılda ne dolara ne de başka bir para birimine bağlı kaldık. Tüm hizmetlerimizi ve teslimatlarımızı halkımıza milli paramız üzerinden yaptık. Bundan sonrada bu hizmetimize devam edeceğiz. Bu sayede her yıl kendimize belirlemiş olduğumuz büyüme hedeflerine ulaşmış olduk’ diye konuştu.



“2016’DA ÜLKE OLARAK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESI VERDIK”

Ülkemiz 2016’da bir bağımsızlık mücadelesi verdi ve vermeye devam ediyor. Bu mücadele yüz yılın bir olayı. Ülkemizdeki bağımsızlığı kazanabilmek için bu sıkıntılar yaşanacak. Bu soğuk bir savaş. Vekalet savaşı aslında devletlerle savaşılıyor ama devletler kendileri savaşmıyorlar, içerde kuklalarını bizim karşımıza milletin karşısına dikiyorlar. Ama milletimizin ve hükümetimizin dirayetli duruşu sayesinde bu zorlukların üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz. Bu süre zarfında bir çok şehit verdik. Hepsine minnettarız. Bu savaşı aynı zamanda ekonomik olarakta verdik. Amerika’daki devlet başkanı değişikliğinden bir türbülans oldu. Ülkemizdeki insanlar bu türbülansı yüzde 50’de olsa önledi. Vatandaşlık borcu olarak hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Elimizdeki dövizlerimizi bozduk. Önce ülke lazım. Ülkenin menfaati için vatandaş olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmak durumundayız. Bütün bunlara rağmen sektör olarak 2016 yılın ilk ve ikinci çeyreğine kadar olumlu ve akıcı bir şekilde ilerledi. İnsanlarımız bu iki çeyrekte sektöre oldukça ilgi gösterdiler, projelerde buna bağlı olarak birbirini izledi. Şirketler 2015 yılına göre biraz daha rahat nefes almış oldu. Son iki çeyrekte ise hepimizin malumu nefretle karşıladığımız darbe girişimi sonucunda hain terör örgütünün ülkemizde oynamak istediği ama milletimizin ve hükümetimizin dirayetli duruşu sayesinde bastırılan bu hain saldırının sektör de bir duraklama yarattığını gördük. Fakat gerek bizlerin gerekse hükümetimizin yaptığı kampanyalarla bu duraksama biraz olsun atlatıldı ama yılın ilk iki çeyreği kadar olmadı. Bizde 2016 yılını kendimize belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yüzde 30 büyüme ile tamamladık. Bu hedef bizim kendimize her yıl belirlemiş olduğumuz bir hedef.



“2017 HEDEFIMIZ YÜZDE 30 BÜYÜMEK”

Bu zamana kadar 95 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Bunu yaparken de kendi milli paramızdan başkasını kullanmadık. Tüm satışlarımız ve teslimatlarımız milli paramız üzerinden oldu. Biz bunu 25 yıldır yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Şu anda sektör var olan mevcut projelerin yoğunluğu ve vatandaşın alım gücüne bağlı olarak 2017 yi biraz daha sakin geçirecek görünüyor. Çünkü projelerde maalesef tabana inilmiyor. Bu nedenle tabanda ki halkımız bu projelere ister istemez ilgi gösteremiyor. Bizim tabana inerek, onlara yönelik projeler yapmamız lazım. Onların alım gücünü göz önünde bulundurmamız lazım. Onları göz ardı ettiğimiz sürece sektörümüz bir yerde hep tıkanacaktır. Biz yapmış olduğumuz organizasyonlarla tabana inerek, ev sahibi olmak isteyip fakat maddi imkansızlıklardan dolayı bu hayalini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın yanında oluyoruz ve onların faizsiz ve en kısa yoldan, kendi bütçelerine göre ev sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bundaki en büyük başarı ise kendi Milli Ekonomimizi ‘elbirliğini’ uyguluyor olmamız. Şuanda satışı bekleyen bir çok konut projesi var. Bununla beraber yapımı devam eden ve proje aşamasında olanlarda var. Bunları ve vatandaşın şu anki alım gücünü göz önünde bulundurduğumuzda 2017 içinde pek bir artış olacak gibi görünmüyor. Bunun yanında devletimizin ve özel sektöründe yaptığı kampanyalara bakacak olursak yeni yılda konut fiyatlarında bir artış olacağı görünmüyor.



“BÜYÜMEMIZE YENI PROJELERIMIZLE DEVAM EDECEĞIZ”

Kurtköy 560, Ahenk İstanbul gibi projelerimizin yanı sıra bu senede yeni projelerimizle halkımızın konut ihtiyacını karşılamak istiyoruz. İstanbul’da mevcut konut projelerinin yoğunluğu malum. Yine aynı şekilde İstanbul’daki arsa fiyatları ve buna bağlı olarak projelerin fiyatlarının yüksek olması tabana inme açısından zorluk gösterebiliyor. Bizde buna bağlı olarak, hem arsa fiyatlarının daha uygun olması hem de İstanbul’a yakın olmasından dolayı yeni projelerimizde yeni lokasyonlar belirledik. Önümüzdeki yıllarda ilginin yoğun olacağı Darıca, Yalova ve Silivri gibi bölgelerimizde projelerimize başlayacağız. Ön taleplerini toplamaya başladığımız projelerimizden bir tanesi Darıca başlayacak olan ve toplamda 215 adet daire ve 14 dükkandan oluşacak olan Green hill projemizin yanı sıra, Yalova’da başlayacak olduğumuz Kolezyum projemiz ise; 66 daire, 13 ofis ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Ön taleplere olan yoğun ilgi bizleri oldukça memnun etmektedir.