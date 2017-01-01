“2017 YILI ZİRAAT KATILIM İÇİN ATILIM YILI OLACAK“

Katılım bankacılığına kamudan ilk katılım Ziraat Finans Grubu'nun desteği ile gerçekleşti. Ziraat Katılım ilk şubesini İstanbul’un Fetih tarihi olan 29 Mayıs’a denk getirerek 2015 yılında açtı. Kısa sürede şube sayısı 44’e ulaştı. Türkiye’de Katılım Bankacılığı 2016’nın üçüncü çeyreğinde aktif büyüklükte 6.8 Milyar TL artış göstermiştir. Bu büyümenin 4 Milyar TL’si Ziraat Katılım Bankası tarafından sağlanmıştır. Bu piyasadan aldığı pay ise yüzde 5 seviyesine ulaştı. Bu başarının arkasında Ziraat Katılım’ın yönetim kadrosu ve profesyonel çalışanları yer alıyor. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, elde ettikleri başarıyı ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.