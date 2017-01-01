2017 PİYASALAR İÇİN FIRSAT YILI OLABİLİR

Ekonomistler, yükselen faiz ve doların etkilerinin yanı sıra ABD’de Donald Trump’ın

20 Ocak’ta göreve başlaması sonrasında uygulayacağı politikaların takip edileceği 2017’nin, piyasalar açısından “fırsat yılı” olabileceğini öngörüyor. ABD’de başkanlık seçimleri, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı (Brexit), jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomik büyümeye yönelik tedirginlikler ve merkez bankalarının politikaları, 2016’da piyasalara yön veren gelişmeler olarak öne çıkarken, bu gelişmelerin dolar ve faizlerde yükselişi beraberinde getirmesi sonrasında tahvil piyasasında belirginleşen sorunlar yılın sonuna doğru piyasalardaki volatiliteyi artıran gelişmeler arasında yer aldı. Söz konusu gelişmelerin yarattığı belirsizliklerle yeni yıla girilirken, ekonomistler, tüm bu gelişmeler sonucunda 2017’nin, yatırımcılar için fırsatlar sunan bir yıl olabileceğini belirtiyor.