“Soğuk havalarda görme kaybı oluşabilir”

Sonbaharın bitmesiyle birlikte gittikçe daha da soğuyan havalar, herkesin dışarı çıkarken daha tedbirli davranmasını ve hastalıklara karşı korunmasını zorunlu kılıyor. Bu dönemde aynı bağışıklık sisteminde olduğu gibi, gözlerde de ciddi rahatsızlıklar oluşabiliyor. Soğuk havaların gözlerde oluşturabileceği etkiler hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Sevgi Tongal, “Kış aylarında soğuyan havaya karşı evlerimizi ısıtıyoruz. Ancak düşüş nem oranları sebebiyle, gözlerde kuruluk oluşabiliyor. Soğuk kış rüzgarları ve düşük nem sebebiyle oluşan bu rahatsızlığa karşı alınabilecek en iyi önlemler, bol su tüketimi ve omega 3 kullanımı olacak. Bunun yanı sıra gözlerde sıklıkla gözlemlenen yaşarmalar da soğuk hava sebebiyle gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Dönemsel alerjilerin yanı sıra, sert rüzgarlar ve soğuk havalar sebebiyle oluşabilen bu rahatsızlık gözlemlendiğinde, hızlıca bir göz muayenesine gidilerek sebeplerinin araştırılmasında büyük fayda var” diyor.

“GÖRME KAYBI OLUŞABİLİR”

Işık düşüklüğü ve nem oranlarının gözlerde oluşturduğu etkiler kadar, direkt olarak soğuyan hava teması sebebiyle görme kayıplarına kadar varan sonuçlar gözlemlenebildiğini belirten Op. Dr. Sevgi Tongal, “Düşen ısılar, göz çevresindeki damarların daralmasına yol açar. Bu durum, çift veya bulanık görme gibi sorunlar oluşmasına yol açabiliyor. Görmede oluşan bu kayıplar, özellikle soğuk havalarda uzun süre dışarıda zaman geçiren kişilerde gözlemlenir. Eğer soğuk havalar sebebiyle görme yetinizde bir değişiklik oluştuğunu hissediyorsanız, hemen uzman bir göz hekimine giderek detaylı bir göz muayenesi yaptırın. Zamanında müdahale edilmediği halde bu gibi görme kayıpları, uzun sürelere yayılabilir ve ilerleyen dönemlerde geri dönüşü daha zor olan sonuçlara yol açabilir” şeklinde konuşuyor.

“BU ÖNLEMLER İŞE YARIYOR”

Soğuk havalara karşı gözleri korumak için alınabilecek önlemler ile ilgili bilgiler aktaran Op. Dr. Sevgi Tongal, “Kış ayları, gözler için ideal bir iklim oluşturmasa dahi, gözlerinizi bu dönemde de rahatlıkla korumanızı sağlayacak önlemler alabilirsiniz. Nemlendirici göz damlaları ile göz kuruluğuna karşı önlem almanın yanı sıra, karlı havalarda UV ışınlara karşı koruma sağlayan güneş gözlükleri kullanarak gözlerde oluşabilecek yansımaları ve ışık hassaslığı oluşumu engellenebilir. Ayrıca gözlerinde kırma kusurları olan kişilerin, kış aylarında lens yerine gözlük kullanmaları, gözlerin soğuk rüzgarlardan korunmasını sağlamanın yanı sıra, göz ısısının korunmasına yardımcı olacak” diyerek sözlerini tamamlıyor.