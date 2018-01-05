KEMAL ŞAHİN’İN BÜYÜK HEDEFİ

Türk ve Avrupa iş dünyasının yakından tanıdığı Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tekstil sektöründeki başarılarının ardından gayrimenkul sektöründe de farklı projelere imza atıyor. Ünlü işadamı Avrupa- Türkiye hattında yatırım köprüsü kurmak amacıyla dijital emlak platformu Turhaus adı altında bir gayrimenkul girişimi oluşturdu. Platformun tanıtımı, Şahinler Holding’in Almanya’nın Aachen şehrinde bulunan Avrupa merkezi Santeks’te geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Dijital emlak platformu Turhaus ve Şahinler Holdingin İstanbul’daki prestijli gayrimenkul projesi Westside İstanbul’un tanıtıldığı ikinci etkinlik ise Köln şehrinde düzenlendi. Turhaus’un Köln Bölge Temsilcisi İlkay Könec’in katkılarıyla gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, yatırımcılar ve basın mensupları katıldı.

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