İpragaz’da büyüme dönemi

İpragaz’ın 56 yıllık tarihindeki üçüncü üst yöneticisi olan Eyüp Aratay, Türkiye enerji sektörünün köklü markasının yeni dönemini, yeni yapısını ve yeni hedeflerini anlattı. İpragaz CEO’luğu görevini 30 Eylül’de aldıktan sonra, Türkiye genelinde bizzat düzenlediği toplantı ve ziyaretlerle bine yakın personel ve bayiye yeni dönemi yüz yüze anlatan Eyüp Aratay, adeta tüm Türkiye’yi kat etmiş oldu. İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, 21 Aralık 2017’de günü gerçekleştirilen ilk basın toplantısında ise enerji editörleri ile buluştu. 56’NCI YILDA 3’NCÜ LİDER İpragaz’ın, gerçekleştirdiği ‘ilk’ler ve ‘en’lerin yanı sıra özgün birçok özelliği ile Türkiye’nin istisnai ve örnek bir kuruluşu olduğuna dikkat çeken Eyüp Aratay, “Bunlardan biri de hiç şüphesiz, 1961 yılından bu günlere kendisini taşıyan istikrardır. İpragaz her alanda istikrarlı olduğu gibi üst yönetimde de benzeri görülmemiş bir kararlılık göstermektedir. Ben İpragaz’ın 56’ncı yılında bu görevi üstlenen 3’üncü üst yöneticiyim. İpragaz, 1961 – 2000 yılları arasındaki Yücel Kurttepeli döneminde ‘Kuruluş Dönemi’ni, 2000 – 2017 yılları arasında Selim Şiper ile de ‘Dönüşüm Dönemi’ni tamamladı. Şimdi ise 3’üncü döneme ve yeni bir döneme girdik; ‘Büyüme Dönemi’. İpragaz bu dönem ‘Birlikten büyüyen güç’ olacak” dedi.

DAHA YÜKSEK, DAHA GÜÇLÜ, DAHA HIZLI

İpragaz’ın 3. döneminde 3 ana mottosunu da ‘Daha Yüksek’, ’Daha Güçlü’ ve ‘Daha Hızlı’ olarak açıklayan Eyüp Aratay, “Büyüme dönemimizde ‘Daha Yüksek’, yeni ve güçlü hedefl erimizi, geleceğimiz seviyeyi belirtiyor. Biz bu yeni dönemimizde yıllık planlamalarımızın yanı sıra 5 yerine 3’er yıllık planlamalarla ilerleyeceğiz. Gelecek planlarımızda, satış hacmi ile birlikte, karlılıkta da büyümeyi hedefl iyoruz” şeklinde konuştu. “3. Dönem hedefl erimize, ‘birlikten büyüyen güç’ olarak, çalışanlarımızla, bayilerimizle beraber ulaşacağız” sözleri ile ‘Daha Güçlü’ mottosuna açıklık getiren Eyüp Aratay, “İpragaz, 1.383 çalışanı ve bayileri ile sağladığı 16.000 kişilik dolaylı istihdamla birlikte köklü ve büyük bir aile. Kıdem ortalamamız 8 yıl gibi uzun bir süre. Hali hazırda kıdemde 30 yılı aşan arkadaşlarımız var. Ben de 23 yıllık İpragazlıyım. Bayilerimiz de çok farklı değil. Oldukça uzun ve güçlü işbirliklerimiz bulunuyor. Özetlersek köklü bir bilgi birikimi, tecrübe, önemli bir kıdem ve üst düzey eğitim ile alanlarında ‘uzman’ insan kaynaklarına sahibiz. Kurulduğumuz ilk günden bu yana bayilerimizle güçlü ve sürekli bir birlikteliğimiz mevcut. İşte bizi önümüzdeki dönemde büyütecek olan, yeni başarılara taşıyacak olan en güçlü unsur insanlarımız olacak” dedi.