İAÜ’lü mucit 2017’nin en iyi icadına imza attı

Geliştirdiği 21 buluşla dünyanın en prestijli yarışmalarından birçok madalya alan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehdi Bashiri, Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA) tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen ‘Uluslararası Buluş Fuarı – SIIF 2017’de üç altın, bir gümüş madalya aldı. İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Elçin ve Yrd. Doç. Dr. Gizem Çolakoğlu danışmanlığında yürüttüğü ‘Akıllı OPG’ projesi, IFIA tarafından “2017’nin En İyi İcadı” seçilerek altın madalya ile ödüllendirilen Mehdi Bashiri’ye, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Aksakallı ve Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry ile birlikte geliştirdiği ‘Ortodondik Braket Aracı’ projesi ile altın, ‘Akıllı OPG’ projesi ile altın ve Yrd. Doç. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Narges Bakhtiyari ile birlikte üzerinde çalıştığı ‘Tüm Ağız Simülatörü’ projesi ile gümüş ödülü verildi.

“İHTİYAÇLAR YENİ BULUŞLARI GETİRİR"

İhtiyaç icadın anasıdır. İhtiyaç hissederseniz zorluklar yaşıyorsanız yeni buluşlara imza atarsınız” diyen genç mucit Mehdi Bashiri, proje geliştirme sürecinin tek başına yapılabilecek bir çalışma olmadığını belirterek, diş hekimliği fakültesi hocalarının farklı farklı projeler için verdiği danışmanlığın başarıdaki payının büyük olduğunun altını çizdi: Multidisipliner bir işbirliği buluşların bilimsel bir boyut kazanması ve hayata geçmesi için şart. Mühendislik olmazsa hiçbir fikir hayata geçemez. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bu konuda bana büyük bir desteği oldu.” ‘2017’nin En İyi İcadı’na imza atan ve bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen en prestijli buluş ve inovasyon yarışmalarından ödüller alan Bashiri, aralarında İsviçre, Rusya, ABD, Polonya, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Çin, Hırvatistan, Güney Kore, Romanya, İran ve Türkiye’nin olduğu 20 ülkeden 13 altın, 5 gümüş, 2 bronz, 3 kupa, 6 özel ödül, 6 plaket ve 50’den fazla diploma aldı. Mehdi Bashiri, bu yıl mart ayında fahri ödül alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den sonra Türkiye’den ödül alan ikinci isim oldu. IFIA’nın önümüzdeki yılın nisan ayında Cenevre’de düzenleyeceği 50’nci Yıldönümü töreninde ‘Yılın Mucidi’ ilan edilecek. Bashiri, bu ödüle en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

AKILLI OPG, 2017’NİN EN İYİ İCADI

Diş tedavilerinde gerekli görülen OPG sonrası teşhislerde, öngörülemeyen sorunlar yaşanırken; hasta, teşhis- tedavi süreçleri arasında vakit kaybedebiliyor. Yapay zeka ile çalışan akıllı röntgen; ağız içi filmi çekildikten sonra hastaya doğru teşhis konulması ve daha kısa sürede hizmet verilmesi için diş hekimlerine yardımcı oluyor. Hasta, akıllı röntgen sayesinde tedavi süreciyle ilgili ön bilgiye de sahip oluyor. AĞIZ SİMÜLATÖRÜ Dalgıç, pilot, dağcı gibi yüksek basınç altında çalışanlar için basıncı ve sıcaklığı birebir kontrol edebilen ağız simülatörü, hastanın ağzına uygun yeni bir protez ve yeni bir implant üzerinde çalışılmasını sağlıyor. Ağız simülatörü, protez ve implantın yapımında kullanılabilecek yeni malzemelerin test edilmesine imkan veriyor; protezin veya implantın ömrünü ve kalitesini ölçebiliyor.

ORTODONDİK BRAKET KALEMİ

Ortodondi hastalarında kullanılan ve dişlerin üzerine yerleştirilen braketler, mevcut yöntemlerle yapıldığında çok dikkat gerektiren ve diş hekimlerinin büyük zamanını alan zorlu bir işlem. Ortodontik Braket Kalemi, braketlerin istenilen açıdan istenilen diş üzerinde kolaylıkla dizilimini sağlıyor. Normal şartlarda 1-2 saat süren braketleme işlemini 10 dakikaya indirerek işlemi kolaylaştırıyor ve zaman kaybını önlüyor.