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İAÜ'den Türkiye’nin ilk Arapça festivali

18 Aralık Dünya Arapça Günü, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “İAÜ Dünya Arapça Günü Festivali” ile kutlandı. Etkinlikte Arapçayla ilgili bir panelin yanı sıra, kermesler, tiyatro oyunları, sergiler ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

İAÜ'den Türkiye’nin ilk Arapça festivali

18 Aralık Dünya Arapça Günü, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “İAÜ Dünya Arapça Günü Festivali” ile kutlandı. Etkinlikte Arapçayla ilgili bir panelin yanı sıra, kermesler, tiyatro oyunları, sergiler ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:59
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İAÜ'den Türkiye’nin ilk Arapça festivali

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, alanında bir ilke daha imza attı. 18 Aralık Dünya Arapça Günü çerçevesinde Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Dünya Arapça Günü Festivali” nde Arapçanın dünü, bugünü ve yarını ele alınırken, tiyatro oyunları, şiir dinletileri ve kermesler düzenlendi.

“ARAPÇANIN EN İYİ ESERİ KUR’AN’DIR”

Festival kapsamında ilk olarak “Arap Dilinin Evrenselliği ve Gelecek Beklentileri” başlığını taşıyan bir panel düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, Arapçanın diğer diller arasındaki önemine değindi. Arapçanın; dil, şiirsellik, kelime yapısı, hitabet ve anlam yapısı itibarıyla en iyi kullanıldığı eserin Kur’an-ı Kerim olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Aydın, Kur’an’ın ilk emrinin “Oku” olduğunu hatırlatarak, “İçinde bulunduğumuz dönem şartlarını da dikkate alarak, hamaseti bir kenara bırakıp, gerçekten okumamız gerekir” diye konuştu. Arapçanın geçmişte sömürge olan bazı Arap ülkelerinde yeni yeni zorunlu dil olarak kabul edilmesinden ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, ağırlığını Arapça Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin oluşturduğu dinleyicilere de dil öğrenimi konusunda özgüvenlerini düşürmemelerini, hata yapmaktan çekinmemelerini, muhakkak bol bol pratik yapmalarını ve Arapçanın yanında en az bir yabancı dil daha öğrenmelerini tavsiye etti.

ARAPÇANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI…

Muhammad Sanhawi’nin Kur’an tilavetiyle başlayan ve moderatörlüğünü İAÜ Arapça Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Bebek’in yaptığı panelde İAÜ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Candemir Doğan Türkiye’de Arapça öğretiminin önemine değinirken, İAÜ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat “Arapçanın Evrenselliği ve Gelecek Beklentileri” başlıklı bir sunum yaptı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın Türkiye’de Arapça öğretiminin yerine ilişkin sunumunun ardından söz alan Tecdid Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Abdulsattar ise Arapçanın Türkiye ve İslam ülkelerindeki durumundan söz etti. Son olarak söz alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ise Arapçanın ulusal ve uluslararası alandaki konumunu anlattı.

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