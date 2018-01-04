Hız, güven ve inovasyonun adresi: Yurtiçi Kargo

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2003 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 230’dan fazla noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşıyan Yurtiçi Kargo, 2017 yılını, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini sektörde ilk defa kazanan ve bu şekilde Türkiye’de sayılı firmalar arasına giren kargo şirketi olarak kapattı. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından verilen Bilgi Güvenli Yönetim belgesi ile Yurtiçi Kargo, kendi bünyesindeki bilgi varlıklarının yanısıra, paydaşlarının, müşterilerinin ticari ve özel bilgilerini güvence altına alarak bu alandaki kontrollerini daha da artırmayı hedefliyor. 2017 yılı başlangıcındaki stratejilerini; hizmet kalitesini daha da artırmak, müşterilerinin beklentilerini karşılayarak servislerinin sürdürülebilirliğini sağlamak şeklinde açıklayan Yurtiçi Kargo; yıl içinde gerçekleştirdiği atılımları ile bir önceki yıla nazaran performans ölçümlemelerinde ve müşteri memnuniyet oranlarında artış sağladı. Bir yandan mevcut müşterilerinin, yükselen hizmet kaliteleri sayesinde, kuruma olan bağımlılıklarını daha fazlalaştıran Yurtiçi Kargo; diğer bir taraftan ise, küçük ve orta ölçekli müşterilere yönelik satış faaliyetleri ile bu segmentteki pazar payını artırdı. 2018 döneminde de, bir yandan hizmet odaklı iş beklentisi olan firmaların portföylerine katılması amacı ile satış faaliyetlerini sürdürecek olan Yurtiçi Kargo; diğer yandan, 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onayı alınan Ar-Ge Merkezi kapsamında geleceğe yönelik yaratıcı çözümler, kargo sektöründe ilkler ve müşteri odaklı hizmetler yaratmaya; sistem yönetimi, yazılım geliştirme, altyapı ve iş sürekliliği, entegrasyon servisleri ve mobil teknolojiler alanlarında uzmanlaşmış kadroları ile yeni projeler üretmeye devam edecek.