EOSB'DEN, 5 BABAYİĞİTE AÇIK DAVET

Havacılık ve raylı sistemlerde üretim yapan nitelikli yan sanayiye ve yetişmiş insan kaynağına sahip olan Eskişehir, “Yerli Otomobil” projesinin üretim üssü olmaya aday oldu. Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, “babayiğitler” i yerli otomobil üretim için Türkiye’nin ihracatta teknoloji oranı en yüksek kenti olan Eskişehir’e davet etti. Zorlu, Anadolu, BMC, Turkcell ve Kıraça Holding’in yönetim kurulu başkanlarına birer mektup gönderen Başkan Nadir Küpeli, 5 milyon metrekarelik alan ve test pistini otomotiv sanayine tahsis edeceklerini belirtti.

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