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EOSB'DEN, 5 BABAYİĞİTE AÇIK DAVET

İlk yerli otomobil Devrim başta olmak üzere; Türkiye’nin ilk araba, uçak, kamyon, gemi vb. taşıt motorlarının üretildiği Eskişehir şimdi de “Yerli Otomobil” projesinin üretim üssü olmaya talip. 32 milyon metrekare kurulu alanıyla Türkiye’de kurulan 3. sanayi bölgesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (babayiğitler) için toplamda 5 milyon metrekarelik alan ve kullanıma hazır test pisti tahsis ettiğini açıkladı.

EOSB'DEN, 5 BABAYİĞİTE AÇIK DAVET

İlk yerli otomobil Devrim başta olmak üzere; Türkiye’nin ilk araba, uçak, kamyon, gemi vb. taşıt motorlarının üretildiği Eskişehir şimdi de “Yerli Otomobil” projesinin üretim üssü olmaya talip. 32 milyon metrekare kurulu alanıyla Türkiye’de kurulan 3. sanayi bölgesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (babayiğitler) için toplamda 5 milyon metrekarelik alan ve kullanıma hazır test pisti tahsis ettiğini açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 12:03
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EOSB'DEN, 5 BABAYİĞİTE AÇIK DAVET

Havacılık ve raylı sistemlerde üretim yapan nitelikli yan sanayiye ve yetişmiş insan kaynağına sahip olan Eskişehir, “Yerli Otomobil” projesinin üretim üssü olmaya aday oldu. Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, “babayiğitler” i yerli otomobil üretim için Türkiye’nin ihracatta teknoloji oranı en yüksek kenti olan Eskişehir’e davet etti. Zorlu, Anadolu, BMC, Turkcell ve Kıraça Holding’in yönetim kurulu başkanlarına birer mektup gönderen Başkan Nadir Küpeli, 5 milyon metrekarelik alan ve test pistini otomotiv sanayine tahsis edeceklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 12:09
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