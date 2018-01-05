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DÜNYANIN ENERJİ GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Dünya Enerji Görünümü Raporu (World Energy Outlook), küresel enerjide 2040 yılına kadar yaşanacak gelişmeleri gözler önüne koyuyor.

DÜNYANIN ENERJİ GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Dünya Enerji Görünümü Raporu (World Energy Outlook), küresel enerjide 2040 yılına kadar yaşanacak gelişmeleri gözler önüne koyuyor.

05 Ocak 2018 Cuma 11:32
4786 Okunma
DÜNYANIN ENERJİ GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Dünya Enerji Görünümü 2017 (World Energy Outlook 2017) Raporu, 2040’a kadar küresel enerji için farklı yollar tarif ediyor. Bunların arasında yer alan Yeni Politikalar Senaryosu, mevcut politika ve dile getirilen niyetlerin enerji sistemini ne yöne götürebileceğini irdeleyerek, bu alanda iyileşme hedefleyen karar mercilerine bilgi sağlamayı amaçlıyor. Yeni Politikalar Senaryosu’nda, küresel enerji ihtiyacı geçmişe kıyasla daha az, ama yine de 2040’a kadar yüzde 30 oranında artarak küresel talebe bir Çin ve bir Hindistan daha eklen mesiyle sonuçlanıyor. Yeni Politikalar Senaryosu’nda, dünyanın giderek artan enerji ihtiyacını karşılama yöntemi son yirmi beş yıla kıyasla büyük bir değişiklik geçirirken, ilk sırayı doğalgaz alıyor, arkasından da yenilenebilir enerjilerin yükselişi ve enerji verimliliği geliyor.

Enerji dosyası devamı...

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