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“Dünyada her altı saniyede bir kışı sigara yüzünden ölüyor”

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından düzenlenen Sigarayla Savaş Seminerinde konuşan TSSD İcra Kurulu Üyesi Gözde Özdemir, sigara yüzünden dünyada her 6 saniyede bir, bir insanın öldüğünü söyledi.

“Dünyada her altı saniyede bir kışı sigara yüzünden ölüyor”

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından düzenlenen Sigarayla Savaş Seminerinde konuşan TSSD İcra Kurulu Üyesi Gözde Özdemir, sigara yüzünden dünyada her 6 saniyede bir, bir insanın öldüğünü söyledi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:01
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“Dünyada her altı saniyede bir kışı sigara yüzünden ölüyor”

İstanbul Aydın Üniversitesi ile Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) ortaklaşa düzenlediği “Sigarayla Savaş Semineri”nde konuşan Dernek İcra Kurulu Üyesi Gözde Özdemir, dünya henelinde her altı saniyede bir, bir kişinin sigaradan dolayı yaşamını yitirdiğini, yakın gelecekte bunun 4 saniyeye düşeceğini söyledi.

“HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde konuşan Özdemir, sözlerine tüm izleyicilere başsağlığı dileyerek başladı. Özdemir, “Her gün dünyada 300’den fazla insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor” diye konuştu. Sigara nedeniyle her 6 saniyede bir, bir insanın yaşamdan koptuğunu ifade eden Özdemir, “Eğer gerekli önlemler alınmazsa bu süre yakın bir gelecekte 4 saniyeye kadar inecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SİGARA KULLANIMINDA İLK 10’DA

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları özetleyen Özdemir, daha sonra sigarayla ilgili bazı istatistiklere yer verdi. Türkiye’nin sigara kullanımında dünya genelinde ilk 10’da olduğunun altını çizen Özdemir, “Türkiye’de halen 20 milyon civarında sigara tiryakisi var. Hedefimiz en kısa sürede bunu 17 milyonun altına çekmek” diye konuştu. Özdemir ayrıca, sigara nedeniyle her yıl 25 milyar dolar harcandığını, bunun 15 milyar dolarının direkt sigaraya, 10 milyar dolarının ise sigara nedenli hastalıklara harcandığını belirtti. “Sigara içenlere üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapmamak gerek” diyen Özdemir, “Sigara kullananlara yönelik öteleyici ve sert yaklaşımlar yerine empati ağırlıklı söylem ve eylemler daha etkili olacaktır” diye konuştu. Sigarayı bırakmak isteyenlere bazı tavsiyelerde bulunan Özdemir, “Kendinize bir sigara bırakma günü belirleyin. Bu tarih doğum gününüz, evlilik yıldönümünüz veya yılbaşı gibi bir tarih olabilir. Ardından da bu tarihe iki hafta kalana kadar içtiğiniz sigara sayısını 7’ye indirmeye çalışın. Tiryakilerin deyimiyle ‘sigaranın yanında iyi gitmeyen’ süt gibi içeceklere yönelebilirsiniz. Yine bu dönemde paket ve çakmak taşımayı bırakıp, günlük deyişle ‘otlakçılık’ yapmak da sizi sigaradan soğutabilir. Kafanızı toplamak için sigara yerine meyve suyunu tercih edin. En önemlisi de, mekan çıkışı, arkadaş ortamı veya benzeri durumlarda ‘otomatik olarak’ sigara içmeyin. Ve hiçbir zaman da mücadeleden vazgeçmeyin” dedi.

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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği
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