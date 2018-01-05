CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AFRİKA’YI EN ÇOK ZİYARET EDEN LİDER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret etti. Sudan- Çad-Tunus’dan oluşan Afrika turuna bugün başlayan Erdoğan, dünyadaki liderler arasında “Afrika’yı en çok ziyaret eden lider” olarak yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu ülkelerde çok sayıda devlet başkanı, siyasetçi ve iş adamlarıyla bir araya geldi, Türkiye ile ziyaret ettiği ülkeler arasındaki diplomatik çalışmalara büyük katkı sağladı. Erdoğan, ziyaretlerinde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına da öncülük etti. İlk Afrika ziyaretini 2004’te başbakanlığı döneminde Mısır’a yapan Erdoğan, bugün de Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan yeni bir Afrika turu gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkacağı bu seyahatle başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde ziyaret ettiği Afrika ülkesi sayısı 28’e ulaşacak.

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