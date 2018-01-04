Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254

ASSAN ALÜMINYUM yeni logosunu tanıttı

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum, Antalya’da Rixos Premium Belek Hotel’de gerçekleştirilen İş Ortakları Toplantısı’nda yeni logosunu ve marka sloganını tanıttı.

ASSAN ALÜMINYUM yeni logosunu tanıttı

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum, Antalya’da Rixos Premium Belek Hotel’de gerçekleştirilen İş Ortakları Toplantısı’nda yeni logosunu ve marka sloganını tanıttı.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:38
3796 Okunma
ASSAN ALÜMINYUM yeni logosunu tanıttı

Assan Alüminyum’un yeni sloganı ‘Geleceği Birlikte Şekillendirelim’ olarak açıklandı. Markanın yeni sloganı, Assan Alüminyum’un temel marka değerleri güvenilirlik, esneklik ve yenilikçiliğe gönderme yapıyor. Sloganın ikonu olan sonsuzluk işareti esnek ve süreklilik arz eden bir alüminyum ruloyu çağrıştıracak şekilde tasarlandı. Yeni slogan hakkında açıklamalarda bulunan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “İş ortaklarımızla uzun vadeli ilişkiler kurarak, onlara özel çözümler üretiyoruz. Bu nedenle Kibar Grubu’nun en temel ilkelerinden olan güvenilirliğe büyük önem veriyoruz” dedi. Alüminyumun mukavemeti güvenilirliğin simgesi. Aynı zamanda şekillendirilebilirliği esnekliği belirtiyor. Sonsuzluk işareti ise geleceğe giden yolu ve sürdürülebilirliği simgeler” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hız, güven ve inovasyonun adresi: Yurtiçi Kargo
Hız, güven ve inovasyonun adresi: Yurtiçi Kargo
Kovmatik’ten ‘kuş’ sorununa çevreci çözümler
Kovmatik’ten ‘kuş’ sorununa çevreci çözümler

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim