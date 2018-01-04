ASSAN ALÜMINYUM yeni logosunu tanıttı

Assan Alüminyum’un yeni sloganı ‘Geleceği Birlikte Şekillendirelim’ olarak açıklandı. Markanın yeni sloganı, Assan Alüminyum’un temel marka değerleri güvenilirlik, esneklik ve yenilikçiliğe gönderme yapıyor. Sloganın ikonu olan sonsuzluk işareti esnek ve süreklilik arz eden bir alüminyum ruloyu çağrıştıracak şekilde tasarlandı. Yeni slogan hakkında açıklamalarda bulunan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “İş ortaklarımızla uzun vadeli ilişkiler kurarak, onlara özel çözümler üretiyoruz. Bu nedenle Kibar Grubu’nun en temel ilkelerinden olan güvenilirliğe büyük önem veriyoruz” dedi. Alüminyumun mukavemeti güvenilirliğin simgesi. Aynı zamanda şekillendirilebilirliği esnekliği belirtiyor. Sonsuzluk işareti ise geleceğe giden yolu ve sürdürülebilirliği simgeler” dedi.