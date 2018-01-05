ALTINBAŞ: AVRUPA'DAKİ TECRÜBE İHRACAT PATLAMASI YAPABİLİR

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Londra’da yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki Türk işadamlarının birikim ve tecrübesi ile Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması daha da hız kazanır” dedi. İmam Altınbaş, geçtiğimiz günlerde merkezi Londra’da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği’ni ziyaret ederek Başkan Cafer Mahiroğlu ile görüştü. Cafer Mahiroğlu, İmam Altınbaş’a ATMB’nin kuruluşundan bu yana, faaliyetleri ile bugün geldiği nokta hakkında bilgi verdi.

Haberin devamı...