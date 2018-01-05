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ALMANYA’DA GERÇEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Sakarya Hendekli Mustafa Oğuz, işçi bir ailenin oğlu olarak 10 yaşında gittiği gurbette Alman medyasının tercih ettiği dev ciltleme tesislerinin sahibi oldu.

ALMANYA’DA GERÇEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Sakarya Hendekli Mustafa Oğuz, işçi bir ailenin oğlu olarak 10 yaşında gittiği gurbette Alman medyasının tercih ettiği dev ciltleme tesislerinin sahibi oldu.

05 Ocak 2018 Cuma 11:31
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ALMANYA’DA GERÇEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Almanya’nın Nürnberg şehri tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Bu şehir, farklı sektörlerde faaliyet sürdüren Türk kökenli girişimcilere ev sahipliği yapıyor. Alman yazılı medyasının baskı merkezi konumundaki Nürnberg’de çok sayıda dergi ve gazete basılıyor, ciltleniyor ve Avrupa ülkelerine dağıtımı buradan gerçekleştiriliyor. 45 yıl önce Almanya’ya gelen ve 1999 yılında MediaBind adlı şirketi kuran Sakarya Hendekli Mustafa Oğuz, gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve bugün Almanya’nın en modern teknolojiye sahip ciltleme, poşetleme ve dağıtım tesislerini kurmayı başardı. Almanya’nın en önde gelen medya grubu ve yayın evleriyle çalışan Mustafa Oğuz’un sıfırdan başlayıp kurduğu tesisler, Alman ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyor. Mustafa Oğuz’un sadece Alman Posta İdaresi (Deutsche Post) ile yıllık çalışma hacmi 12 milyon Euro’yu buluyor. Mustafa Oğuz, Adapazarı’nın Arifiye ilçesinde sahibi olduğu etiket ve baskı tesislerinde ise Almanya’daki firmalar için etiket basımını gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırıyor. Media- Bind tesislerinde farklı ülkelerden çalışanlar mevcut. Mustafa Oğuz, sahibi olduğu bu tesislerde Almanya’da doğup büyüyen Türk gençlerine de staj ve iş imkanı sunuyor. Mustafa Oğuz ile Almanya serüveni ve iş dünyasında elde ettiği başarıyı konuştuk.

Söyleşinin devamı...

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