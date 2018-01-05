"2018’DE İTALYA’DA PAZARIN YÜZDE 20’SİNİ HEDEFLİYORUZ"

Ağaç bazlı panel sektörünün lideri Kastamonu Entegre, gerçekleştirdiği yatırımlarla global pazardaki gücünü artırıyor. 2017 yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alan şirket, yapılacak modernizasyon ve bakım çalışmalarından sonra faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin m3, Frossasco’da bulunan yılda 320 bin m3 kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin m3 kapasiteye sahip yapısıyla öne çıkıyor. Kastamonu Entegre, 150 milyon Euro yatırımla, ilk aşamada 2018’in ilk yarısında, Pomposa’daki tesiste, mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretecek.

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