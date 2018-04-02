YENİ SANAL PARA BİRİMİ MANGIR’A BÜYÜK İLGİ

Son dönemde büyük ilgi gören kripto para birimlerine bir yenisi daha eklendi. Ti-Mining şirketinin ve sanal mangır mühendislerinin birlikte hayata geçirdiği yeni sanal para birimi Mangır, yoğun talep görüyor. Ti-Mining, Mangır’ın lansmanını farklı meslek gruplarından geniş katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından yetkililer, yeni kripto para birimi Mangır’la ilgili Ekovitrin’e açıklamalarda bulundular.





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