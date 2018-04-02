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YENİ SANAL PARA BİRİMİ MANGIR’A BÜYÜK İLGİ

Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde dijital para birimlerine olan ilgi giderek artıyor. Ti-Mining şirketinin geliştirdiği kripto para birimi Mangır, iddialı bir başlangıç yaparak büyük ilgiyle karşılaştı.

YENİ SANAL PARA BİRİMİ MANGIR’A BÜYÜK İLGİ

Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde dijital para birimlerine olan ilgi giderek artıyor. Ti-Mining şirketinin geliştirdiği kripto para birimi Mangır, iddialı bir başlangıç yaparak büyük ilgiyle karşılaştı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
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YENİ SANAL PARA BİRİMİ MANGIR’A BÜYÜK İLGİ

Son dönemde büyük ilgi gören kripto para birimlerine bir yenisi daha eklendi. Ti-Mining şirketinin ve sanal mangır mühendislerinin birlikte hayata geçirdiği yeni sanal para birimi Mangır, yoğun talep görüyor. Ti-Mining, Mangır’ın lansmanını farklı meslek gruplarından geniş katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından yetkililer, yeni kripto para birimi Mangır’la ilgili Ekovitrin’e açıklamalarda bulundular.


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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:38
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