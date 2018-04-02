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TARAFTARLAR 'ÖNCE KULÜP İTİBARI' DİYOR

Son taraftar ve kulüp araştırmasından ilginç sonuçlar çıktı. “Kulüp itibarı mı yoksa sportif başarı mı?’ diye sorulan soruya taraftarlar, önce “kulüp itibarı” dedi.

TARAFTARLAR 'ÖNCE KULÜP İTİBARI' DİYOR

Son taraftar ve kulüp araştırmasından ilginç sonuçlar çıktı. “Kulüp itibarı mı yoksa sportif başarı mı?’ diye sorulan soruya taraftarlar, önce “kulüp itibarı” dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:21
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TARAFTARLAR 'ÖNCE KULÜP İTİBARI' DİYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldırım’ın futbol kulüplerinin ve taraftarların krizlere bakış açısını ortaya koymak üzere yapmış olduğu doktora tezinde birbirinden sürpriz sonuçlar çıktı. Türkiye’de farklı takımı destekleyen 686 taraftarın katıldığı ankete göre, taraftarların yüzde 53’ü kulüplerinde kurumsal bir yönetim olduğuna inanmıyor. Taraftarın yüzde 64’ü ise kulüplerinin iyi yönetilmediğini düşünüyor.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:12
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