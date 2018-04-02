Otomotiv Sanayii Derneği’nde bayrak değişimi

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv sanayiinin ulaştığı konumun değerlendirildiği ve otomotivin geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşıldığı genel kurulda, 2010 yılından bu yana OSD Yönetim Kurulu Başkanı olarak başarıyla görev alan Kudret Önen, yeni dönemde görevi Haydar Yenigün’e devretti. Yeni yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği olağan genel kurul toplantısında, OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haydar Yenigün seçildi.



OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise, başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi.



“DÜNYADA ÜRETİLEN HER 100 ARACIN NEREDEYSE 2’Sİ TÜRKİYE’DEN”

Düzenlenen genel kurulda 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudret Önen, “Ülkemiz, 2017 rakamları ile neredeyse dünyada üretilen her 100 araçtan ikisinin üretildiği önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden sanayimiz, 12 yıldır ülkemizin ihracat lideri olup, 2017 senesinde ülkemiz ihracatının yüzde 18,2’sini gerçekleştirmiştir. 2017 senesi otomotiv ihracatımız 29 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır.



Günümüzde küresel ekonomiyi şekillendiren, ulusal ekonomilere ciddi katkı sağlayan ve yaşamımızın değişmez parçası haline gelen otomotiv sanayii, ülkemizde de imalat sanayimiz ve ihracatımıza yaptığı katkılarla ülke ekonomimizin çok önemli bir parçası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.



“STRATEJİLER YENİ TEŞVİKLERLE DONATILMALI”

Türkiye otomotiv sanayisinin sürdürülebilir büyümesi için 3 kritik noktaya dikkat çeken Kudret Önen, rekabetçiliğin sürdürülmesi, yeni yatırımların çekilmesi ve yeni projelerin Türkiye’de devreye girmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Kudret Önen, “Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kararların hızla alınması, kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması ve sanayi ile koordinasyon halinde çalışılmasının sürdürülebilir başarı için şart olduğuna inanıyorum.



Bu işbirliği, sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği için tespit edilen alanlarda çalışma yapılması ve strateji geliştirilmesi ve yeni teşvikler ile donatılması üzerine kurulmalıdır. Ülkemizin ihracat lideri otomotiv sanayiinin sürdürülebilir rekabetçiliğini ve büyümesini devam ettirmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gereklidir” diyerek sözlerini sürdürdü.