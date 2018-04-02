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Neff os, MWC 18’de iki yeni modelini tanıttı

Son yedi yıldır WiFi alanında dünya lideri olan TP-Link, Barselona’da yapılan bu yılki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) Neffos C, N ve X serisi telefonlarını tanıttı.

Neff os, MWC 18’de iki yeni modelini tanıttı

Son yedi yıldır WiFi alanında dünya lideri olan TP-Link, Barselona’da yapılan bu yılki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) Neffos C, N ve X serisi telefonlarını tanıttı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:46
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Neff os, MWC 18’de iki yeni modelini tanıttı

İlk kez MWC’de tanıtılan Neffos N1 ve C7 model akıllı telefonlar, mobil fotoğrafçılığın en son teknolojilerini sunmak üzere tasarlanan, eğlenceli, sezgisel ve sınıfının en iyi kamera deneyimlerine sahip modeller olarak dikkat çekti. Günümüz kullanıcılarının gereksinimi ve yaşam tarzını karşılayan birinci sınıf kamera özellikleri ile donatılan Neffos N1, çift arka kameralı ilk Neffos modeli. Telefonda 12M piksellik Sony IM386 model arka kamera bulunuyor. Arka kameraların bi- rinde geniş bir renk yelpazesi yakalayan gelişmiş bir Sony IM386 görüntü sensörü (RBG) bulunurken, diğer kamerada ayrıntılarla ilgilenen bir siyah beyaz sensör yer alıyor.

Son Güncelleme: 02.04.2018 14:53
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