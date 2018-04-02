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MARKA KENTİN MARKA ÜNİVERSİTESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen ‘Akademik Ödül Töreni’nde başarılı akademisyenlerini ödüllendirdi. Gaziantep’teki törende HKÜ Senatosu kararıyla Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi.

MARKA KENTİN MARKA ÜNİVERSİTESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen ‘Akademik Ödül Töreni’nde başarılı akademisyenlerini ödüllendirdi. Gaziantep’teki törende HKÜ Senatosu kararıyla Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde, bilimsel araştırmaları ve uluslararası yayınları ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunan akademisyenler, ödül heyecanı yaşadı. Akademisyenlerin ödülleriyle buluştuğu törende, HKÜ Senatosu kararı ile Başbakan Binali Yıldırım’a “İşletme Alanında Fahri Doktora Ünvanı” verildi. Başbakan Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu tarafından şahsına tevdi edilen doktora ünvanından dolayı teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım törende yaptığı konuşmada, “Türkiye için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Bilgi üreten, teknoloji geliştirerek marka ve patent oluşturan, özgün tasarımlar yaparak Ülkemizi bir adım öne taşıyan her vatandaşımız başımızın tacıdır. Türkiye bu idealist ve çalışkan insanlarla yükseliyor, inşallah daha da yükselecek” dedi. Üniversiteler evrensel kültür ile bilginin birleştiği yerlerdir diyen Başbakan Yıldırım, demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesinde de üniversitelerin önemli yeri olduğunu, üniversitelerin bilgi üretimi ve yol göstericiliği olmadan bir ülkenin kalkınmasının ve gelişme süresini tamamlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:11
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