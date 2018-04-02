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KRONE TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Fabrika yatırımıyla birlikte seri üretime başladığı 2013 yılından bu yana toplam 40 milyon Euro yatırım yaparak Türkiye’ye olan inancını gösteren Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, 3 yıldır daralan Türkiye treyler pazarında 2017 yılını, daha önceki 3 yılda olduğu gibi satışlarını artırarak kapatmayı başardı.

KRONE TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Fabrika yatırımıyla birlikte seri üretime başladığı 2013 yılından bu yana toplam 40 milyon Euro yatırım yaparak Türkiye’ye olan inancını gösteren Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, 3 yıldır daralan Türkiye treyler pazarında 2017 yılını, daha önceki 3 yılda olduğu gibi satışlarını artırarak kapatmayı başardı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:30
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KRONE TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Krone, 2017 yılında yüzde 13 daralan iç pazarda satışlarını yüzde 8 artırarak, pazar payını yüzde 15’den yüzde 19’a yükseltmeyi başardı. Krone’nin 2017 yılı sonunda Türkiye’den treyler ihraç ettiği ülke sayısı 23’e yükseldi. 2017’de toplam 1991 adetlik treyler satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “İç pazar yüzde 13 oranında daralırken biz satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,6 arttırdık” dedi. İç pazarda kendi ürün gruplarındaki pazar paylarının yüzde 19’a ulaştığını belirten Akgün, “Ürün gamlarına baktığımızda, Treder verilerine göre, Fabrika yatırımıyla birlikte seri üretime başladığı 2013 yılından bu yana toplam 40 milyon Euro yatırım yaparak Türkiye’ye olan inancını gösteren Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, 3 yıldır daralan Türkiye treyler pazarında 2017 yılını, daha önceki 3 yılda olduğu gibi satışlarını artırarak kapatmayı başardı.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:11
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