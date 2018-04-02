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“Kataraktta en son teknoloji femtosaniye lazer”

Göz tedavisindeki son teknolojileri yakından takip ederek Türkiye’ye getiren Dünyagöz Hastaneler Grubu, katarakt ameliyatları için devrim niteliğinde bir lazer teknolojisi olan “Femtosaniye Lazerle Katarakt” teknolojisini tüm şubelerinde uygulamaya başladı.

“Kataraktta en son teknoloji femtosaniye lazer”

Göz tedavisindeki son teknolojileri yakından takip ederek Türkiye’ye getiren Dünyagöz Hastaneler Grubu, katarakt ameliyatları için devrim niteliğinde bir lazer teknolojisi olan “Femtosaniye Lazerle Katarakt” teknolojisini tüm şubelerinde uygulamaya başladı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
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“Kataraktta en son teknoloji femtosaniye lazer”

Bıçaksız katarakt ameliyatı olarak anılan Femtosaniye lazer, cerrah tarafından katarakt ameliyatı sırasında yapılan birçok işlemin kusursuza yakın yapılmasını sağlıyor. Hastalar katarakt ameliyatı sırasında gözün içine yerleştirilen çok odaklı trifokal mercekler sayesinde kataraktın yanı sıra uzak yakın ve astigmat gibi kırma kusurlarından da tek seferde kurtuluyor. Dünyagöz Etiler doktorlarından Op. Dr. Efekan Coşkunseven, Femtosaniye lazerle yapılan katarakt ameliyatlarını ve göz içine yerleştirilen çok odaklı trifokal merceğin hastalara sağladığı avantajları anlattı.

KATARAKT CERRAHİSİ HAFİFE ALINMAMALI
Femtosaniye lazer teknolojisinin bilinen katarakt ameliyatlarından farkı nedir? Katarakt hafife alınmaması gereken bir cerrahi.
Korneanın kenarından yaklaşık iki milimetrelik bir kesi ile gözün içine giriliyor. Bu kesinin çok düzgün olması lazım. Kataraktlı doğal merceğin üstündeki zarda yuvarlak, düzgün, yaklaşık 5 mm çapında kesi yapılıyor. Buradan içeri giriliyor, içerideki sert katarakt ses dalgalarıyla çalışan fako denilen bir cihazla (bu cihaz lazer değil, hastalar eski yöntemi lazerle karıştırır genellikle) parçalanıp emiliyor. Yeni merceğin içine konulacağı yuva, şeffaf boş bir hale getiriliyor.

Sonra bu yuvaya yeni mercek yerleştiriliyor. Femtosaniye lazer katarakt cerrahisi nasıl oluyor? Özellikle vurgulamak istediğim üç tane nokta var. Birincisi; korneanın kenarındaki giriş yeri. Bunun çok düzgün bir şekilde yapılması lazım. Öyle ki korneada açtığımız bu giriş yeri ameliyat bittikten sonra gözün içindeki basınçla kendi kendini kapatmalı. İkinci önemli nokta; net görüş için gözün içine yerleştirilen merceğin tam ortalanmış olması çok önemli. Ayrıca onun üstünde açılan pencerenin de yeri önemli.

Yani mercekle zarda açılan pencere tam üst üste çakışmalı. Pencerenin boyu da çok önemli. Küçük veya büyük yaparsanız mercek içinde sabit duramaz ve net görme sağlanamaz. Femtosaniye lazer bu aşamaları 30 saniye içinde tamamlıyor. Femtosaniye Lazer, ameliyatın en hassas aşamalarını insan eli değmeden yapıyor. Bunu cerrahlar yapamaz mı? Çok deneyimli bir cerrah tabii ki yapar ama insan elinin bu hassas aşamaları her seferinde lazer mükemmelliğinde yapmasının zor olacağı da bir gerçek. Bu aşamadan sonra merceğin yerleştirilme aşaması var ki bu da kendi başına mucize.

İnsan vücuduyla tamamen uyum sağlayabilen ve 300 yıl ömrü olan bu yeni göz içi mercekleri bir rulo şeklinde tünelin içinden göze yerleştiriliyor ve bu rulo kendi kendine açılarak mükemmel şekilde yuvasına yerleşiyor. Hasta bu ameliyatı olduktan sonra ne zaman normal hayatına dönecek? Ameliyat çok kısa sürüyor ve bitince gözü kapatmıyoruz. Fakat ilk gece hastalarımız elleri ile istemeden ovuşturmasın diye kapanabilir. Ağrı veya sızı hissedilmiyor. Hasta 24 saat sonunda normal hayatına dönebilir, seyahat edebilir, banyo yapabilir, işe gidebilir ve hatta sporunu, yürüyüşlerini yapabilir. 50 yaşında bir adam 70 yaşındaki babasını ameliyat ettiriyor. Sonrasında verdiğim reçeteyi ‘burada ne yazıyor’ diye babasına gösteriyor. Çünkü babası artık ondan daha iyi görüyor.

Son Güncelleme: 02.04.2018 15:55
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