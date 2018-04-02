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KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA TÜRKİYE G7 ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türk iş dünyasındaki kadın patronların ve üst düzey yöneticilerin ağırlığı giderek artıyor. EKOVİTRİN farklı sektörlerde karar mekanizmasında rol alan yönetici kadınları hazırladığı özel dosyayla gündeme taşıdı.

KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA TÜRKİYE G7 ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türk iş dünyasındaki kadın patronların ve üst düzey yöneticilerin ağırlığı giderek artıyor. EKOVİTRİN farklı sektörlerde karar mekanizmasında rol alan yönetici kadınları hazırladığı özel dosyayla gündeme taşıdı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:54
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KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA TÜRKİYE G7 ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

ABD’li denetim, vergi ve danışmanlık fi rması Grant Thornton’un ‘Kadın Yö- netici Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştır- maya göre, Türkiye, yüzde 27’lik kadın yönetici oranı ile 35 ülke arasında 22. sırada. 35 ülkeden 2 bin 500 katılımcının katıldığı araştırmada Türk şirketlerinde- ki kadın yönetici ortalaması, G7 ülkeleri ortalamasının üzerinde yer aldı. Araş- tırmaya Türkiye’den 100 şirket katıldı. Araştırmanın sonuçları şöyle: Türkiye, yüzde 27’lik kadın yönetici oranı ile, yüzde 25’lik Kanada, yüzde 23’lük Almanya, yüzde 22’lik İngiltere, yüzde 21’lik Amerika ve yüzde 19’luk Hollanda’dan daha iyi durumda. Global ortalamada, yönetimdeki ka- dın oranı 2017 yılına kıyasla yüzde 1 oranında düşüş gösterdi. 2017’de yüz- de 25 olan ortalama, 2018’de yüzde 24 oldu.

Dosyanın devamı...

Son Güncelleme: 02.04.2018 17:57
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