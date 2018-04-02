KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA TÜRKİYE G7 ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

ABD’li denetim, vergi ve danışmanlık fi rması Grant Thornton’un ‘Kadın Yö- netici Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştır- maya göre, Türkiye, yüzde 27’lik kadın yönetici oranı ile 35 ülke arasında 22. sırada. 35 ülkeden 2 bin 500 katılımcının katıldığı araştırmada Türk şirketlerinde- ki kadın yönetici ortalaması, G7 ülkeleri ortalamasının üzerinde yer aldı. Araş- tırmaya Türkiye’den 100 şirket katıldı. Araştırmanın sonuçları şöyle: Türkiye, yüzde 27’lik kadın yönetici oranı ile, yüzde 25’lik Kanada, yüzde 23’lük Almanya, yüzde 22’lik İngiltere, yüzde 21’lik Amerika ve yüzde 19’luk Hollanda’dan daha iyi durumda. Global ortalamada, yönetimdeki ka- dın oranı 2017 yılına kıyasla yüzde 1 oranında düşüş gösterdi. 2017’de yüz- de 25 olan ortalama, 2018’de yüzde 24 oldu.



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