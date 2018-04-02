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INTERMODAL KONTEYNER TAŞIMACILIĞI

İntermodal Taşımacılık, aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde yüklerin içine konulduğu araç veya kapların elleçlendiği, yüklerin elleçlenmediği taşımacılık sistemi. Ekovitrin olarak nisan sayımızda lojistik bölümünde ‘Intermodal taşımacılık’ dosyası hazırladık. Uzmanlardan ve dernek yöneticilerinden görüşler alarak, firma temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirdik.

INTERMODAL KONTEYNER TAŞIMACILIĞI

İntermodal Taşımacılık, aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde yüklerin içine konulduğu araç veya kapların elleçlendiği, yüklerin elleçlenmediği taşımacılık sistemi. Ekovitrin olarak nisan sayımızda lojistik bölümünde ‘Intermodal taşımacılık’ dosyası hazırladık. Uzmanlardan ve dernek yöneticilerinden görüşler alarak, firma temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirdik.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:08
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INTERMODAL KONTEYNER TAŞIMACILIĞI
Son Güncelleme: 03.04.2018 13:53
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