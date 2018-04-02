INTERMODAL KONTEYNER TAŞIMACILIĞI

İntermodal Taşımacılık, aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde yüklerin içine konulduğu araç veya kapların elleçlendiği, yüklerin elleçlenmediği taşımacılık sistemi. Ekovitrin olarak nisan sayımızda lojistik bölümünde ‘Intermodal taşımacılık’ dosyası hazırladık. Uzmanlardan ve dernek yöneticilerinden görüşler alarak, firma temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirdik.