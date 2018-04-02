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Albaraka Türk Dijital Bankacılığa öncelik verecek

Albaraka Türk, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Al- baraka Türk’ün önümüzdeki 5 yıllık yol haritasının paylaşıldığı basın toplantısında görüşlerini dile getiren Alba- raka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “2017 yılında aktifl erimizi ve öz sermaye- mizi yüzde 10 artırdık.

Albaraka Türk Dijital Bankacılığa öncelik verecek

Albaraka Türk, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Al- baraka Türk’ün önümüzdeki 5 yıllık yol haritasının paylaşıldığı basın toplantısında görüşlerini dile getiren Alba- raka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “2017 yılında aktifl erimizi ve öz sermaye- mizi yüzde 10 artırdık.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:06
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Albaraka Türk Dijital Bankacılığa öncelik verecek

 Böylece son 4 yılda iki kattan fazla büyüyerek, toplam aktifl erimizi 36,2 milyar TL’ye yükselttik. Toplam öz kaynaklarımızı da 4 yılda yüzde 65 artırarak 2.5 milyar TL’ye çıkardık. Topladığımız ve kullandırdığımız fonlarda sağlıklı bir ivme yakaladık. Toplanan fonlarımız 25,3 milyar TL’ye ulaşırken, 25,2 milyar TL’lik fon kullandırdık. Personel ve şube azaltma politikasının hâkim olduğu bankacılık sektöründe her iki alanda büyümeye devam ettik.

Planlı bir şekilde arttırdığımız karşılık giderlerimize rağmen, verimlilik artışıyla birlikte 2017 genelinde net kârımızı yüzde 9 artırarak, 237 milyon TL’ye çıkardık” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN ÖNCELİK DİJİTAL BANKACILIKTA”
Sürdürülebilir karlılığı ve büyümeyi sağlamak için önceliği dijital bankacılığa veren Albaraka Türk, dijital müşteri beklentilerini uçtan uca müşteri deneyimi ile şekillendiriyor. Bankanın dijitalleşme vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Melikşah Utku, “Dijitalleşme bizim için konfor değil, gelecekte var olma mücadelesi anlamına geliyor. Bu doğrultuda dijital bankacılık vizyonumuzu 3 faz halinde geliştirmeye devam ediyoruz.

Bunun ilk fazı Alt Yapı Geliştirme ve Ürün Zenginleştirme, ikinci fazı Dijital Ekosistemle Entegrasyon ve üçünü fazı ise Tam Dijital Açılım’dan oluşuyor. Şu anda zaman planımız doğrultusunda ilerliyoruz hatta önünde olduğumuzu bile söyleyebilirim” açıklamasında bulundu. Dünyada startup hızlandırma merkezi kuran ilk katılım bankası olduklarını ifade eden Melikşah Utku, “Start Up’ların gücüne ve dinamizmine inanıyoruz. Bunun için hem içeride çalışanlarımızı hem de dışarda fintechlerimizi bir ekosistem içerisinde değerlendiriyoruz.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın fi kirlerini dinliyoruz. Beğendiğimiz fintech girişimlerini bünyemize katıyoruz. Start Up Hızlandırma ve Kuluçka Merkezimiz Albaraka Garaj ile start up girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Kurum içi girişimcilik programımız Albaraka Keşfet ile kurumumuz içerisindeki girişimciliği teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 02.04.2018 15:27
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk
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