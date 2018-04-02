Akıllı Oda Termostatı ile yüzde 37 tasarruf imkanı

Türkiye’de Akıllı Oda Termostatı Cosa kullanan haneler arasında yapılan araştırma sonucu, 2017 yılında kullanıcıların doğalgaz faturalarında ortalama yüzde 37 tasarruf sağladığı görüldü. 2017 kış verilerine göre Cosa kullanılan konutlarda ortalama hane sıcaklığı Türkiye genelinde 22.0°C. Araştırmaya göre halkımız evdeyken sıcaklığı ortalama 22.0°C’de tutarken, uyku saatlerinde bu sıcaklığı 20.6°C’ye ve dışarı çıkmadan önce de 18.3°C’ye düşürüyor.