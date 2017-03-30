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TÜRKIYE - RUSYA Ortak Yatırım Fonu Kuruluyor

30 Mart 2017 Perşembe 11:16
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Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye-Rusya Yatırım Fonu kurmak için Mutabakat Anlaşması’nı imzaladı. Fon'un büyüklüğü 1 milyar dolara kadar ulaşabilecek.

TÜRKIYE - RUSYA Ortak Yatırım Fonu Kuruluyor
 Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nu kuran mutabakat anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya, ikili ekonomik bağları güçlendirebilecek ve iki ülke arasındaki yatırım akışını artırabilecek cazip yatırım projelerini belirlemek için birlikte çalışacaklar.
Mutabakat anlaşması, Rusya Federasyonu'na yapılan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in huzurunda imzalandı. Anlaşmaya göre her iki ülke Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'na 500’er milyon dolara kadar çıkabilecek bir yatırım yaparak toplamda 1 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir fon oluşturacak. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan yapılan anlaşmanın iki kurum arasındaki uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandıracağına inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, hem Türkiye’de hem Rusya'da, ülkelerinin ekonomik büyümesine ve refah düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunacak kârlı yatırım fırsatları üzerinde çalışacak. Bu anlaşmanın Türkiye Varlık Fonu'nun ilk uluslararası girişimlerinden biri olmasından da ayrıca heyecan duyuyoruz.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev, bu anlaşmanın Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağını belirterek, “RDIF, Türkiye Varlık Fonu’yla kuruluşundan bu yana yakın temas halinde. Yatırım süreçlerindeki ortak yaklaşım sayesinde, ekonomik işbirliğinin gelişmesini teşvik edilecek ve daha etkili olmasını sağlanacaktır. RDIF ve TVF, potansiyel ortak yatırım projeleri hakkında görüşmelere başlamış bulunmaktadır "dedi.
Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2016’da kurulmuş olup, misyonu Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerini artırmak ve böylece Türkiye’nin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamaktır. TVF, başarılı yatırımları ve performansa dayalı, şeffaf ve kurumsal yönetim yaklaşımı ile dünyadaki en başarılı varlık fonlarından biri olmayı hedeflemektedir.

RUSYA DOĞRUDAN YATIRIM
FONU (RDIF):
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya’nın ulusal varlık fonudur. 2011’de kurulan RDIF’in ana amacı uluslararası finansal ve stratejik yatırımcılarla birlikte öncelikle Rusya’da ortak yatırımlar yapmaktır. RDIF, Rusya ekonomisine doğrudan yatırım sağlamak için bir katalizör görevi görür.
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