TÜRK TURİZMİ ULUSLARARASI BERLİN FUARI’NDA

Dünyanın en büyük organizasyonlardan biri olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB), 8-12 Mart tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirildi. Bu yıl 51’inci kez kapılarını açan ITB’nin Türkiye standının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. ITB 2017’ye Türkiye turizminin en önemli aktörleri, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve Türkiye’den belediyeler katıldı. 184 ülkeden 10 binin üzerinde katılımcının yer aldığı fuarda Türkiye, 3000 metrekarelik alanda, 133 katılımcı firma ile temsil edildi. Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nın açılışında konuşan Bakan Avcı, Türkiye’nin, dünyanın en büyük turizm borsalarından olan ITB’de güçlü şekilde temsil edildiğine dikkat çekti. Almanya’da yaşayan gurbetçilere seslenen Avcı, “Her biriniz turizm elçisi gibi çalışın” diye konuştu.