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Tofaş’tan eğitime destek

30 Mart 2017 Perşembe 11:53
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Tofaş, ülke ekonomisine kazandırdığı katma değeri, eğitim dünyasında başlattığı yepyeni bir projeyle destekliyor.

Tofaş'tan eğitime destek
 Tofaş, ülke ekonomisine kazandırdığı katma değeri, eğitim dünyasında başlattığı yepyeni bir projeyle destekliyor. “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamındaki ilk teslimatını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleştiren Tofaş, yılsonuna kadar 15'i kesit olarak hazırlanmış 56 adet aracı, 43 üniversite ve 13 meslek lisesine hibe etmeye devam edecek. Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında hibe araç projesini hayata geçirdi. İlk araç teslimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yapılırken, gerçekleştirilen törende Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Burhan Çakır ilk kesit aracı ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü adına Prof. Tuna Balkan ve ODTÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Hale Işık-Güler’e teslim etti. Teslim törenine ODTÜ Kültür İşleri Müdürü Neşe Elaldı’nın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı. Teslim töreninden sonra Kampüs Gelişim Günleri kapsamında ODTÜ’lü öğrencilere konuşma yapan Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Burhan Çakır, proje vesilesiyle toplam 43 üniversite ve 13 meslek lisesine 15’i kesit, 56 adet Fiat markalı aracı hibe edeceklerini hatırlattı. Burhan Çakır, “Tofaş’ın yaklaşık 3,5 milyon liralık kaynak ayırarak hayata geçirdiği program kapsamında öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerini hedefliyoruz. Bu anlamda başlattığımız ve ülkemizin her köşesinde, birçok gence ışık tutacağını düşündüğümüz ‘Mesleki Eğitime Destek Programı’nı, kendi öğrencilik yıllarımın da geçtiği ODTÜ’de başlatmaktan büyük memnuniyet ve heyecan duyuyorum” dedi.
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