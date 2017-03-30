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Tabanlıoğlu Mimarlık ödülleri topladı

30 Mart 2017 Perşembe 12:06
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Türkiye’nin uluslararası mimarlık ofisi Tabanlıoğlu Mimarlık, New York’ta gerçekleştirilecek 118E59th Street Residences projesi ile ‘Konut’ kategorisinde ve BAKSI, Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi projesiyle de ‘Sivil ve Kamu Binası’ kategorisinde ödülleri almaya hak kazandı.

Tabanlıoğlu Mimarlık ödülleri topladı
 Türkiye’nin uluslararası mimarlık ofisi Tabanlıoğlu Mimarlık, New York’ta gerçekleştirilecek 118E59th Street Residences projesi ile ‘Konut’ kategorisinde ve BAKSI, Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi projesiyle de ‘Sivil ve Kamu Binası’ kategorisinde ödülleri almaya hak kazandı. Konut dalında birinciliği kazanan New York projesi 118E59th Street Residences projesi ayrıca tüm kategorilerde kazanan projeler arasında ‘Overall Winner’ seçilerek, “En İyilerin En İyisi” ilan edildi. Farklı coğrafyalardan önemli yatırımcıların, mimarların, şehir planlamacıların katıldığı dünyanın en önemli buluşma platformlarından biri olan MIPIM’de Tabanlıoğlu Mimarlık bu yıl da tüm platformlarda dikkat çeken ofislerden biri oldu. MIPIM AR Future Awards töreninde, Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel ödüllerini Paul Finch’in elinden alırken, projenin yatırımcısı Robert Gladstone da onlara eşlik etti.
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