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Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

30 Mart 2017 Perşembe 11:46
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İletişimin hayatımızdaki önemine dikkat çeken NİŞ PR Ajans Başkanı Nesrin Gündüz, “İyi bir dinleyici olmak iletişim kurmanın temeli. Doğru iletişim yöntemleri ve teknikleri kullanılması başarıda büyük rol oynuyor.

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat
 İletişimin hayatımızdaki önemine dikkat çeken NİŞ PR Ajans Başkanı Nesrin Gündüz, “İyi bir dinleyici olmak iletişim kurmanın temeli. Doğru iletişim yöntemleri ve teknikleri kullanılması başarıda büyük rol oynuyor. Yaşamımızın önemli bir parçası olan sosyal medya paylaşımlarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kadınlar özel hayatını hatta ailevi en özel anlarını dahi sosyal medyada paylaşıyor. Kariyer hedefi olanlar için yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri bu. İlk konuşma dili beden dilidir. Beden dili konuşma dilini destekliyorsa karşıdaki kişiye güven verir” dedi. Kullanılan kelimelerin anlamının, beden diliyle değişik anlamlara dönüşebileceğini belirten Gündüz şöyle konuştu, “Direk göz teması, uygun bir beden mesafesi, sıkı bir tokalaşma dostluğun ifadesine bağlı olarak “güvenilir bir insanım” mesajını verir. Etkili iletişim kurmak düşündüğümüz kadar kolay olmuyor. Örneğin; ne söylemek istediğimizi çok iyi biliyoruz ancak karşı taraf bizi yanlış anlıyor; çok önemli anlarda adeta donuyoruz ne diyeceğimizi bilemiyoruz; yanlış anlaşılma korkusuyla asıl söylemek istediğimizi bir türlü dile getiremiyoruz ya da aceleci davranıp daha sonra pişman olacağımız bir yorumda bulunuyoruz. Kadın ve erkek davranış dilleri birbirinden çok farklı. Kendimizi doğru ve net ifade edebilmeliyiz. Hayatımızın her alanında “yapıcı” olmalıyız. Bu konuda özellikle biz kadınlara çok görev düşüyor. Yıkıcı olmak, kestirip atmak, bağları koparmak kolay olanı. Önemli olan karşımızdaki kişilerin isteklerini doğru kavrayıp yapıcı orta nokta çözümler üretebilmek.”
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