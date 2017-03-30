PS VR İLE OYUNLAR GERÇEK GİBİ

PlayStation Türkiye, bu yıl ikincisi İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen GIST 2017(Gaming İstanbul) oyun fuarına katıldı. Fuarda PlayStation Türkiye, 150 metrekare büyüklüğündeki stand alanında, oyun severlere yeni sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR’ı, en popüler oyunlarını ve en gelişmiş teknolojilerini tanıttı. Rekor bir katılımla 83 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyük oyun fuarının açılış konuşmasını yapan PlayStation Türkiye sorumlusu Mustafa Yiğit, PlayStation’ın oyun dünyasına sunduğu yeniliklerle Türkiye’de ve dünyadaki başarılarını Ekovitrin’e anlattı. Avrupa’dan sonra Türkiye’de de lansmanı yapılan PlayStation VR (PS VR) ile ilgili açıklama yapan PlayStation Türkiye sorumlusu Yiğit, “PS standında binlerce kişiye heyecanlı bir oyun deneyimini en ileri şekilde yaşatan PS VR, kullanıcıların kendilerini oyunun sanal dünyasının içinde fiziksel olarak var olduklarını hissetmesini sağlıyor. PS VR, oyun severlerin oyun oynarken yaşadıkları hisleri en üst düzeye çıkartmak ve bambaşka bir dünyaya taşındıklarını hissetmelerini sağlamak için, 360 derece baş takibi, geniş görüş alanı, yüksek yenileme oranları ve Sony’nin kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en son teknolojilerden yararlanıyor. Türkiye’de 24 Ocak’tan beri satışta olan PS VR, ev eğlencesinde bir kilometre taşı olarak fuarda en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu” diyor.