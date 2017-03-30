banner100


banner197
Ana SayfaNisan-2017

PS VR İLE OYUNLAR GERÇEK GİBİ

30 Mart 2017 Perşembe 15:35
Bu haber 791 kez okundu

Oyundaki sanal gerçekliği zirveye çıkaran PlayStation®VR sistemi, sanal gözlükler ile oyun deneyiminde yepyeni bir sayfa açıyor.

PS VR İLE OYUNLAR GERÇEK GİBİ
PlayStation Türkiye, bu yıl ikincisi İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen GIST 2017(Gaming İstanbul) oyun fuarına katıldı. Fuarda PlayStation Türkiye, 150 metrekare büyüklüğündeki stand alanında, oyun severlere yeni sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR’ı, en popüler oyunlarını ve en gelişmiş teknolojilerini tanıttı. Rekor bir katılımla 83 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyük oyun fuarının açılış konuşmasını yapan PlayStation Türkiye sorumlusu Mustafa Yiğit, PlayStation’ın oyun dünyasına sunduğu yeniliklerle Türkiye’de ve dünyadaki başarılarını Ekovitrin’e anlattı. Avrupa’dan sonra Türkiye’de de lansmanı yapılan PlayStation VR (PS VR) ile ilgili açıklama yapan PlayStation Türkiye sorumlusu Yiğit, “PS standında binlerce kişiye heyecanlı bir oyun deneyimini en ileri şekilde yaşatan PS VR, kullanıcıların kendilerini oyunun sanal dünyasının içinde fiziksel olarak var olduklarını hissetmesini sağlıyor. PS VR, oyun severlerin oyun oynarken yaşadıkları hisleri en üst düzeye çıkartmak ve bambaşka bir dünyaya taşındıklarını hissetmelerini sağlamak için, 360 derece baş takibi, geniş görüş alanı, yüksek yenileme oranları ve Sony’nin kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en son teknolojilerden yararlanıyor. Türkiye’de 24 Ocak’tan beri satışta olan PS VR, ev eğlencesinde bir kilometre taşı olarak fuarda en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu” diyor.


Haberin devamı...
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.