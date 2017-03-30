banner100


banner197
Ana SayfaNisan-2017

Oyak Renault’a 'İş Yaşamında Kadınlara Destek Ödülü'

30 Mart 2017 Perşembe 11:56
Bu haber 20 kez okundu

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, ‘Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü’nün sahibi oldu.

Oyak Renault'a 'İş Yaşamında Kadınlara Destek Ödülü'
 Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, ‘Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü’nün sahibi oldu. Oyak Renault, 2017 BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’nde “Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Şirketi” seçildi. Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez ödül ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin açıklamasında, “Ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi, sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve bu sayede refah seviyemizin artması, kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına derinden bağlı. Kadınların iş hayatında daha fazla rol üstlenmesi, Türkiye'nin sahip olduğu zengin insan kaynağı potansiyelini ve kültürel çeşitliliğini güçlü bir şekilde kullanmasını sağlayabilir. Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre, kadınların işgücüne katılım oranındaki %1’lik artış küresel GSYH’yi 80 milyar dolar artıyor. Pek çok araştırmaya göre, kadın çalışanların sayısı arttıkça şirketlerdeki ve kurumlardaki verimlilik de yükseltiyor” dedi. Oyak Renault olarak, gerek mavi yakalı gerekse de beyaz yakalı kadın çalışanların sayısını artırmaya önem verdiklerini vurgulayan Başeğmez, “Türk iş dünyasında kadınların temsil gücünün yükselmesine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Bu kapsamda hem kadın istihdamını hem de kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Kadın ve erkek için fırsat eşitliği güçlü bir ekonominin ön şartı. BUİKAD gibi sivil toplum örgütlerinin bu anlamda çok önemli bir görev üstlendiğine inanıyoruz ve bizi bu ödüle layık gören Bursalı kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz."
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.