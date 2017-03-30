Oyak Renault’a 'İş Yaşamında Kadınlara Destek Ödülü'

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, ‘Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü’nün sahibi oldu. Oyak Renault, 2017 BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’nde “Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Şirketi” seçildi. Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez ödül ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin açıklamasında, “Ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi, sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve bu sayede refah seviyemizin artması, kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına derinden bağlı. Kadınların iş hayatında daha fazla rol üstlenmesi, Türkiye'nin sahip olduğu zengin insan kaynağı potansiyelini ve kültürel çeşitliliğini güçlü bir şekilde kullanmasını sağlayabilir. Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre, kadınların işgücüne katılım oranındaki %1’lik artış küresel GSYH’yi 80 milyar dolar artıyor. Pek çok araştırmaya göre, kadın çalışanların sayısı arttıkça şirketlerdeki ve kurumlardaki verimlilik de yükseltiyor” dedi. Oyak Renault olarak, gerek mavi yakalı gerekse de beyaz yakalı kadın çalışanların sayısını artırmaya önem verdiklerini vurgulayan Başeğmez, “Türk iş dünyasında kadınların temsil gücünün yükselmesine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Bu kapsamda hem kadın istihdamını hem de kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Kadın ve erkek için fırsat eşitliği güçlü bir ekonominin ön şartı. BUİKAD gibi sivil toplum örgütlerinin bu anlamda çok önemli bir görev üstlendiğine inanıyoruz ve bizi bu ödüle layık gören Bursalı kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz."