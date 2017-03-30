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Oküloplastik cerrahiyle sağlıklı ve güzel gözlere kavuşun

30 Mart 2017 Perşembe 12:12
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Göz kapaklarında içe veya dışa dönme gibi fonksiyonel bozukluklar DünyagözHastanelerinde oküloplastik cerrahi veya medikal uygulamalarla başarılı şekilde düzeltilebiliyor.

Oküloplastik cerrahiyle sağlıklı ve güzel gözlere kavuşun
Gözleri ve görme kalitesini doğrudan etkileyen, göz kapağı ve göz çevresi dokularının rahatsızlıklarıyla ilgilenen oküloplastik cerrahi, bu sorunların çözümü konusunda başarılı sonuçlar veriyor. Oküloplasti branşı, göz çevresindeki sorunlara getirdiği çözümlerin yanı sıra, gözlerin estetik görünümünün de düzeltilmesine cerrahi ve medikal yöntemlerle fayda sağlıyor. Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. İskender Alkın Solmaz, “Kapak düşüklükleri gibi görme alanını ve dolayısıyla görmeyi doğrudan etkileyen rahatsızlıkların tedavi edilerek görmenin düzeltilmesi bir seçenekten öte, görme kalitesinin yükseltilmesi için bir zorunluluktur. Düzenli yapılacak muayeneler ile hastaya en uygun doğru cerrahi veya medikal/tıbbi tedaviler seçilmelidir. Hastaların ihtiyaç duyduğu tedavilere erken teşhis ile başlanması ise, kimi durumlarda görme duyusunun korunması ve ilerde oluşabilecek görme kayıplarını engellenmesi için son derece önemlidir” dedi. Gözlerin zararlı dış etkenlerden korunması konusunda ciddi etkileri bulunan göz kapaklarının bir takım yapısal veya sonradan oluşan bozukluklarla fonksiyonlarının tamamen ya da kısmen kaybı gözlerde ve görmede problemlere neden olur. Kapakların düzgün bir şekilde açılıp kapanması görmeyle birlikte sağlıklı bir gözyaşı dağılımı açısından da önemli. Kapak şeklinde ve fonksiyonlarında ortaya çıkabilecek açılıp kapanma problemleri, içe veya dışa dönme, kapak düşüklüğü, sarkmalar ve kirpik bozuklukları gibi rahatsızlıklar göz ve görme sağlığını etkiler. Bu gibi durumlarda oküloplastik cerrahi veya medikal uygulamalarla estetik kazanımlarının yanı sıra bu önemli işlevlerin de korunması sağlanmış olur.

KAPSAMLI MUAYENE ŞART
Solmaz, “Göz kapağı tedavileri ve estetiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, hastanın tam kapsamlı bir göz hastanesinde, işinin uzmanı doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçmesi ve bu muayene sonuçlarına göre uygulanacak tedaviye karar verilmesidir. Göz açısından büyük önem taşıyan göz kapaklarının işlevlerinde, tedavi sonrasında oluşabilecek ufak değişiklikler dahi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Hastanın bütün göz fonksiyonlarının detaylı bir şekilde muayene edilmesi, operasyonun başarılı geçmesi açısından büyük önem taşıyor” uyarısında bulundu.

HEM SAĞLIK HEM GÜZELLİK
Solmaz, “Operasyonların süresi yapılacak işleme göre değişiklik gösterse de çok vakit alan operasyonlar değildir. Özellikle botoks uygulamaları için gün içinde öğle tatilini değerlendirmek bile mümkün olabilir. Diğer operasyonların çoğunda ise hastalarımız aynı gün taburcu olabiliyor ve dikkat etmeleri gereken birkaç nokta dışında genellikle birkaç gün içinde hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Kapak ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ister estetik ister cerrahi amaçlı olsun, göz kapak fonksiyonlarının korunmasıdır. Bu sebepten dolayı, gözün yapısına ve göz kapağının fonksiyonelliğine hâkim göz hastalıkları uzmanı cerrahlar tarafından uygulanması büyük önem taşıyor” dedi.
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